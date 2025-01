Sky Deutschland

Der Bundesliga-Samstag mit den Bayern und dem BVB, alle Spiele der 2. Bundesliga und der Deadline Day am Montag

Sky Experte Didi Hamann und Michael Leopold melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen

Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Stadion An der Alten Försterei

2. Bundesliga: Schalke - Magdeburg, HSV - Hannover sowie alle weiteren Partien des Spieltags live

Felix Magath und Lothar Matthäus am Sonntag bei "Sky90"

"Deadline Day - das Original" am Montag mit Fredi Bobic, Michael Reschke, Didi Hamann und vielen weiteren Gästen

Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 30. Januar 2025 - Sky Sport überträgt die sechs Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Bundesliga live.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein. Tabellenführer Bayern München empfängt Aufsteiger Holstein Kiel, der BVB will mit Interimstrainer Mike Tullberg nach dem 3:1 über Schachtar Donezk in der Champions League nun auch den ersten Liga-Sieg des Jahres feiern. Für Tullberg ist das dritte Pflichtspiel als BVB-Cheftrainer - es geht zum 1. FC Heidenheim -zugleich das vorerst letzte, danach übernimmt Nico Kovac. Die Dortmunder wollen Boden auf die Champions League Plätze gutmachen, auf denen sich derzeit noch der VfB Stuttgart befindet. Die Schwaben treffen auf Borussia Mönchengladbach. Komplettiert wird der Samstagnachmittag von den Partien des VfL Bochum gegen den SC Freiburg und des FC St. Pauli gegen den FC Augsburg.

Union Berlin gegen RB Leipzig am Samstagabend

Im Anschluss treffen im "Tipico Topspiel der Woche" Union Berlin und RB Leipzig aufeinander. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zur Begegnung in Köpenick, die neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 angeboten wird.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel gemeinsam mit Robin Dutt und Tobias Schweinsteiger in der Taktik-Challenge "Matchplan schwarzgelb" anders als üblich, nämlich mit besonderem Fokus auf den BVB. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FSV Mainz 05 gezeigt wird.

Michael Leopold und Patrick Helmes führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt: ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg, ab 19:30 Uhr die von Bayer Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim.

Am Sonntag ab 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer zur Fußballdebatte "Sky90". Zu Gast sind dieses Mal unter anderem Felix Magath und Sky Experte Lothar Matthäus. "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" komplettiert den Spieltag am Montagabend ab 18:30 Uhr.

Die 2. Bundesliga mit Schalke - Magdeburg und HSV - Hannover

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Unter anderem treffen im "Tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend der FC Schalke und der 1. FC Magdeburg (Sky Experte: Simon Terodde) aufeinander. Im Spitzenspiel des Spieltags empfängt am Sonntag der Tabellenführer HSV den Fünften Hannover 96 (Sky Experte: Torsten Mattuschka).

"Deadline Day - das Original" am Montag

Zwischen dem 20. Spieltag am Wochenende und dem bereits am Dienstag beginnenden Viertelfinale des DFB-Pokals bietet auch der Montag Spannung für Fußballfans in Deutschland und weiten Teilen Europas. An diesem Tag schließt das Transferfenster und alle Spieler, die in der verbleibenden Saison 2024/25 in der Bundesliga und 2. Bundesliga noch eingesetzt werden sollen, müssen bis 18:00 Uhr verpflichtet worden sein.

Sky Sport News berichtet umfassend vom großen Finale des seit Wochen fortschreitenden Transfergeschehens. Allen voran die Reporter Florian Plettenberg, Patrick Berger und Philipp Hinze berichten den kompletten Tag über die aktuellen Entwicklungen und runden das Geschehen ab 20:30 Uhr in "Transfer Update - die Deadline Day Show" ab.

Bereits davor begrüßt Sky Sport News zahlreiche hochkarätige Gäste. Heiko Vogel ist um 12:00 Uhr zu Gast im "Deadline Day - Countdown", Michael Reschke ist um 18:00 Uhr bei "Transfer Update - der Talk" und Fredi Bobic und Didi Hamann sind ab 19:30 Uhr im Studio beim "Deadline Day - Finale".

Darüber hinaus werden viele weitere Gäste im Studio und per Schalte dabei sein sowie regelmäßig zu den Sky Reportern vor Ort geschaltet - auch nach London in das Studio von Sky UK für einen Blick auf das Geschehen in der Premier League.

Auch auf skysport.de, in der Sky Sport App und über die Social Media Kanäle von Sky Sport bleiben die Fans rund um die Uhr über alle aktuellen Entwicklungen informiert.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erleben

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport

Donnerstag:

20:00 Uhr: "Matchplan Schwarz-Gelb" mit Robin Dutt und Tobias Schweinsteiger auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Daniel Heuer Fernandes" auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" und ab 22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: FC Bayern München - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: VfL Bochum - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: FC St. Pauli - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" 1. FC Union Berlin - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga "Tipico Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball"

17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte"

19:30 - 20:15 Uhr: "Highlights XXL" mit Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim

Montag:

18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

