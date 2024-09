Zwei Jahrzehnte Unterstützung für Familien mit schwer kranken Kindern / Treuhandstiftung SeeYou des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift in Hamburg feiert Jubiläum

Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gGmbH

Stiftung SeeYou feiert zwei Jahrzehnte Unterstützung für Familien mit schwer kranken Kindern

Schon vor 20 Jahren hat man erkannt: belastete Familien brauchen nach einem Krankenhausaufenthalt eine bessere Versorgung und Vernetzung, um medizinische Behandlungserfolge zu sichern und stationäre Aufenthalte zu verkürzen. Deshalb gründete das Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gemeinsam mit dem Erzbistum Hamburg 2004 die Treuhandstiftung SeeYou. Sie hilft Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern sowie psychosozial belasteten Familien. Die Stiftung ist mit ihren Angeboten in 12 Bundesländern an 90 Geburtskliniken - flächendeckend in Hamburg, Frankfurt und Berlin - sowie auch zunehmend in Frauen- und Kinder- und Jugendarztpraxen im Einsatz.

Mit Unterstützung zahlreicher Förderer konnte die Stiftung rund 3.000 Familien in der Nachsorge und 28.000 Familien durch die Babylotsen helfen. Im Rahmen der Jubiläumsfeier gratulierte unter anderem Petra Lotzkat, Staatsrätin der Hamburger Sozialbehörde: "Die Stiftung SeeYou ist für die Sozialbehörde seit vielen Jahren ein wichtiger Partner bei der Unterstützung von Hamburger Familien. Ein rechtzeitiges Hilfeangebot in Belastungssituationen trägt dazu bei, dass Eltern bestmöglich für ihre Kinder sorgen können. Dafür hat SeeYou in den letzten 20 Jahren wichtige Brücken zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe gebaut und neue Konzepte entwickelt. Die Sozialbehörde hat die Umsetzung dieser innovativen Ideen stets unterstützt. Dadurch konnten gute Rahmenbedingungen für das gesunde Aufwachsen von Hamburgs Kindern geschaffen werden. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit SeeYou soll auch in Zukunft fortgesetzt werden."

Obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass es soziale Unterschiede in der Gesundheit von Kindern gibt, fehlen immer noch gesetzliche Strukturen und finanzielle Unterstützung für wirksame präventive Maßnahmen. Es bleibt damit die ethische, ökonomische und auch politische Frage:

Was ist uns die Kindergesundheit wert - in Hamburg und ganz Deutschland?

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens brachte die Stiftung am Donnerstag Vertreter aus Medizin, Politik, Kinderschutz und Gesundheitswesen zusammen, um diese Frage zu diskutieren. "Kindergesundheit geht weit über die medizinische Versorgung hinaus", sagt SeeYou Geschäftsführer Dr. Sönke Siefert. "Ein ganzheitlicher Ansatz ist entscheidend, um Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Bei SeeYou vernetzen wir diese Bereiche, um Familien zu stärken und gezielt zu unterstützen. Und es bedarf des Engagements aller, um nachhaltige Lösungen zu schaffen. Denn: 'Es ist einfacher, starke Kinder zu formen, als gebrochene Erwachsene zu reparieren'."

Rückblick auf 20 Jahre Engagement

Die Stiftung SeeYou des Katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift macht es sich seit 2004 zur Aufgabe, Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindern sowie psychosozial belasteten Familien zu helfen, das Leben mit ihren Kindern bestmöglich zu gestalten. Das Programm ist in 12 Bundesländern an 90 Geburtskliniken - flächendeckend in Hamburg, Frankfurt und Berlin - sowie auch zunehmend in Frauen- und Kinder- und Jugendarztpraxen im Einsatz und erreicht damit mehr als 120.000 Familien pro Jahr. Das entspricht über 16 Prozent aller Geburten in Deutschland (basierend auf den Zahlen der Milupa-Geburtenliste 2020). Der Qualitätsverbund Babylotse e.V. unterstützt durch stetigen Erfahrungs- und Wissensaustausch die Qualitätsentwicklung an den Standorten.

Seit ihrer Gründung hat die Stiftung zahlreiche Projekte initiiert und unterstützt, um die gesundheitliche und soziale Lage von Familien zu verbessern. Ein Beispiel ist die sozialmedizinische Nachsorge, die jährlich zahlreiche Familien in belastenden Situationen betreut.

Darüber hinaus engagiert sich die Stiftung in der Aus- und Weiterbildung. Mit dem Qualitätsverbund Babylotse e. V., einem Netzwerk von medizinischen Einrichtungen und sozialen Diensten, setzt sie sich für die kontinuierliche Verbesserung und Qualitätssicherung in der Arbeit mit jungen Familien ein.

Während der Corona-Pandemie hat die Stiftung SeeYou zudem ihre Aktivitäten verstärkt und neue Wege gefunden, um Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Mit innovativen Projekten und einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit hat sie immer wieder wichtige Impulse für die gesundheitliche und soziale Entwicklung von Kindern gesetzt.

Die Jubiläumsveranstaltung bot nicht nur einen Rückblick auf die Erfolge der vergangenen Jahre, sondern auch die Möglichkeit, über zukünftige Herausforderungen und Ziele zu sprechen, denn die Stiftung SeeYou bleibt weiterhin ein wichtiger Akteur in der Förderung von Kindergesundheit und Familienunterstützung.

Über die Stiftung

