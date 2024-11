Sky Deutschland

Borussia Dortmund gegen Bayern München: der Klassiker am Samstag live und exklusiv bei Sky Sport

Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss berichten ab 17:30 Uhr vom "Tipico Topspiel der Woche" in Dortmund

Im "Tactical Feed - Fantasy Edition" präsentiert Sky Sport das Duell optional auch für Fans des Fantasy-Fußballs, "Glanzparade" mit Fuss und Wagner ab 21:30 Uhr live aus Dortmund - auch frei empfangbar über skysport.de, die Sky Sport App und den Sky Sport YouTube Channel

"Macht. Mensch. Watzke. Der Alles-Macher im großen Interview" am Donnerstag ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga

"Sky90" am Sonntag mit Fredi Bobic, Thomas Strunz und Didi Hamann

Sky Experte Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen

Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 27. November 2024 - Es ist wieder so weit: am Samstag treffen mit Borussia Dortmund und Bayern München die beiden bestimmenden Vereine der vergangenen eineinhalb Bundesliga-Jahrzehnte aufeinander. Sky Sport überträgt den Klassiker am Samstag live und exklusiv.

In den vergangenen fünf Bundesliga-Heimspielen gegen den Rekordmeister konnten die Dortmunder nur einen Punkt holen, zuletzt setzte es in der Vorsaison ein 0:4. In der laufenden Saison gewannen die Borussen jedoch alle acht Pflichtspiele vor heimischer Kulisse. Der Tabellenführer aus München ist in der laufenden Bundesliga-Saison noch ungeschlagen und könnte mit einem Sieg beim Rivalen die Tabellenführung weiter festigen. Wessen Serie hält, erfahren die Fans live und exklusiv bei Sky Sport.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche". Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD wird die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 3 auch im auch im "Tactical Feed - Fantasy Edition" angeboten.

Der Klassiker speziell für Fantasy-Spieler

Im "Tactical Feed - Fantasy Edition" liegt der Fokus auf einer Analyse aus der Perspektive von Bundesliga-Fantasy-Managern. Spieleraktionen, Performance und Punkte stehen im Mittelpunkt und werden durch anschauliche Datengrafiken ergänzt, die über das klassische "Tactical Feed" hinausgehen. Begleitet wird die Übertragung von "Bencz" und Anton vom Fantasy-Manager "Kickbase", die das Live-Geschehen kommentieren und für die Fantasy-Community einordnen. Sie bringen die Faszination dieses Formats näher, indem sie die Ereignisse auf dem Platz aus der Sicht von Fantasy-Spielern einschätzen.

"Glanzparade" mit Fuss und Wagner im Anschluss an den Klassiker live aus Dortmund

Direkt nach Beendigung der Analyse im Stadion übernehmen ab 21:30 Uhr Wolff Fuss, Thomas Wagner und Timo Schmidtchen mit "Glanzparade", die sich dieses Mal live aus Dortmund meldet. Neben der linearen Übertragung steht die Sendung auch im frei eimpfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und dem Sky Sport YouTube Channel zur Verfügung.

Alles rund um den Klassiker: das große Watzke-Interview und "Matchplan" am Donnerstag, "Sky90" mit Bobic, Strunz und Hamann am Sonntag

Zwei Tage vor dem Duell am Samstagabend steht BVB-Boss Hans Joachim Watzke Sky Sport für ein exklusives Interview zur Verfügung. Der 65-Jährige ist einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball und leitet seit 20 Jahren die Geschicke von Borussia Dortmund. Ein Jahr vor seinem Ausscheiden aus dem Amt spricht er bei Sky Sport exklusiv, unter anderem über den möglicherweise letzten Klassiker im Signal-Iduna-Park unter seiner Führung. "Macht. Mensch. Watzke. Der Alles-Macher im großen Interview" wird am Donnerstag ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga ausgestrahlt.

Direkt davor blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" ab 20:00 Uhr genauer auf die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Im Studio sind dieses Mal Hannes Wolf und Otto Addo.

Am Sonntag ab 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer zur Fußballdebatte "Sky90". Zu Gast sind dieses Mal Fredi Bobic und Thomas Strunz. Die beiden Europameister von 1996 erlebten während ihrer aktiven Zeit zahlreiche Klassiker auf dem Rasen. Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Didi Hamann sowie Patrick Berger, der für Sky Sport News vor allem über den BVB, die Nationalmannschaft und das Transfergeschehen berichtet.

Alle weiteren Spiele des Bundesliga-Samstags sowie der komplette Spieltag der 2. Bundesliga live bei Sky Sport

"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr - auch hier mit dem Fokus auf das Duell am Abend in Dortmund.

Bereits ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein. Sky Sport überträgt alle fünf Nachmittagsspiele der Bundesliga live, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle neun Partien der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erleben

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport

Donnerstag:

18:00 Uhr: "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" auf Sky Sport News

20:00 Uhr: "Matchplan" mit Borussia Dortmund - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga

21:00 Uhr: "Mensch. Macht. Watzke. Der Alles-Macher im großen Interview." auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

15:00 Uhr: "Klassiker Spezial - Wochenende der Giganten" auf Sky Sport News

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt" auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" und ab 22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit FC St. Pauli - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: SV Werder Bremen - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: FC Augsburg - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" Borussia Dortmund - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im "Tactical Feed - Fantasy Edition" auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga "Tipico Topspiel der Woche" SV Darmstadt 98 - SC Preußen Münster auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball"

17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim

18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte"

19:30 - 20:00 Uhr: "Highlights XXL" mit 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

