Weltpremiere des Jugendbuch-Bestsellers "Fallen" ab 12. August exklusiv auf Sky und WOW

Unterföhring

Weltpremiere der auf den New York Times-Bestsellerromanen basierenden "Fallen"-Reihe von Lauren Kate über eine aufregende Liebesgeschichte durch die Jahrhunderte

Mit Alexander Siddig ("Star Trek: Deep Space Nine"), Sarah Niles ("Ted Lasso"), Jessica Alexander ("Die kleine Meerjungfrau"), Gijs Blom ("Briefe an den König") und Timothy Innes ("Das letzte Königreich")

Produziert von Night Train Media und Silver Reel

Die erste Staffel mit allen acht Episoden ab Montag, 12. August exklusiv auf Sky und dem Streamingservice WOW

Unterföhring, 31. Juli 2024 - Elf Millionen Mal verkaufte sich die Romanreihe "Fallen" von Autorin Lauren Kate bisher weltweit und zählt damit zu den erfolgreichsten New Adult Geschichten des Jahrhundert.

Basierend auf den Büchern startet am Montag, 12. August als Weltpremiere die achtteilige Serie "Fallen" rund um die aufregende Geschichte der 17-Jährigen Lucinda "Luce" Price und ihrer Liebesgeschichte durch die Jahrhunderte auf Sky und dem Streamingdienst WOW.

In den Hauptrollen sind Alexander Siddig ("Star Trek: Deep Space Nine"), Sarah Niles ("Ted Lasso"), Jessica Alexander ("Die kleine Meerjungfrau"), Gijs Blom ("Der Brief an den König") und Timothy Innes ("Das letzte Königreich") zu sehen.

Die achtteilige Fantasyserie wurde von Claudia Bluemhuber von Silver Reel entwickelt und produziert, und von Roland Moore ("Humans") und Rachel Paterson ("Domina") geschrieben.

Claudia Bluemhuber, Matt Hastings, Herbert L. Kloiber und Lauren Kate sind die ausführenden Produzenten neben den Ko-ausführenden Produzenten Florian Dargel, Alexander Jooss und Karol Griffiths. Produziert wurde die Serie von der Schweizer Produktionsfirma Silver Reel und ko-produziert durch Night Train Media.

Über "Fallen":

Die 17-Jährige Lucinda "Luce" Price führt ein scheinbar normales Leben, bis sie nach einem rätselhaften Unfall in das Internat "Sword & Cross" für schwer erziehbare Jugendliche geschickt wird.

Bei ihrer Ankunft trifft Luce auf den rebellischen Cam und den zurückhaltenden Daniel, zwei Mitschüler, zu denen sie sich auf merkwürdige und unerklärbare Art und Weise hingezogen fühlt. Besonders zu Daniel, der ihr mit Abneigung begegnet, den Luce aber aus einer vergangenen Zeit zu kennen glaubt. Auf sich allein gestellt und von seltsamen Visionen verfolgt, beginnt sie das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu lüften. Luce erfährt, dass Daniel und Cam gefallene Engel sind, die seit Jahrhunderten um ihre Liebe wetteifern.

Facts:

Originaltitel: "Fallen", Fantasyserie, erste Staffel, 8 Episoden, je ca. 50 Minuten, Schweiz/UK/Ungarn/Belgien, 2024. Executive Producers: Claudia Bluemhuber, Rachel Paterson, Roland Moore, Matt Hastings, Herbert L. Kloiber. Cast: Alexander Siddig, Sarah Niles, Jessica Alexander, Gijs Blom, und Timothy Innes.

Ausstrahlung:

Alle Episoden der ersten Staffel "Fallen" sind ab 12. August exklusiv auf Sky und dem Streamingservice WOW abrufbar, sowie immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Die acht Episoden werden in Doppelfolgen ausgestrahlt und sind wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln verfügbar.

