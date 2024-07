Sky Deutschland

ProSiebenSat.1 und Sky vereinbaren erweiterte Partnerschaft in Deutschland und Österreich

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 23. Juli 2024. Mehr Inhalte, mehr Möglichkeiten: ProSiebenSat.1 und Sky haben für Deutschland und Österreich eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Schon zum Start werden Sky Kund:innen in Deutschland auch bei dem neuen Angebot Sky Stream sämtliche Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 in HD sehen können. Auch die Joyn App wird ab August auf den Sky Plattformen Sky Stream und Sky Q verfügbar sein. In Österreich startet die Joyn App zunächst auf Sky Q, während Sky Stream 2025 für die österreichischen Kunden verfügbar sein wird. Möglich macht dies eine neue langfristige Distributionsvereinbarung, die die beiden Unternehmen jetzt geschlossen haben.

Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer ProSiebenSat.1: "Unsere erweiterte Partnerschaft mit Sky bringt alle Sender von ProSiebenSat.1 mit zusätzlichen Features und auch die Joyn-App auf die Sky Plattformen in Deutschland und Österreich. So bieten wir bei unseren linearen Sendern neue Möglichkeiten für Sky-Abonnenten: Neben dem Empfang in HD können sie erweiterte Komfortfunktionen wie Instant Restart nutzen - unsere Inhalte und Angebote sind damit direkt zum Start von Sky Stream verfügbar. Durch Kooperationen wie diese schaffen wir außerdem zusätzliche Reichweite und neue User-Potentiale für Joyn."

Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland: "Durch die erweiterte Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 bauen wir das umfangreiche Content-Angebot für unsere Kunden auf allen Sky Plattformen aus. Direkt zum Start von Sky Stream wird die Joyn App mit zahlreichen Highlights das hochwertige und breite Portfolio von Inhalten bereichern. Mit Sky Stream finden Entertainment-Fans sämtliche TV-Inhalte komfortabel auf einer Oberfläche, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen. Dafür setzen wir auf starke Partnerschaften wie diese, um Zuschauern einen echten Mehrwert zu bieten."

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell