Sky Original Dokumentation "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" (AT) in Produktion

Unterföhring (ots)

Sky Original Dokumentation "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" (AT) über das Leben von Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir in Produktion

Eine Koproduktion von Docsville Studios, Broadview Pictures und Sky Studios für Sky UK und Sky Deutschland

Regie führt Oscar-Preisträger Kevin Macdonald ("Ein Tag im September", "Der letzte König von Schottland")

Die Sky Original Dokumentation "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" startet 2024 exklusiv auf Sky und WOW

Unterföhring, 22. Februar 2024 - Mit einzigartigen Zugängen erzählt das Sky Original "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" (AT) vom ehemaligen Schwergewichts-Boxweltmeister Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir, die gemeinsam ihren Sport mehr als ein Jahrzehnt lang dominierten. Heute ist Vitali der dienstälteste Bürgermeister von Kiew und der abendfüllende Dokumentarfilm zeichnet seinen Weg vom Ring zum politischen Amt nach, in dem er seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 die Verteidigung Kiews leitet.

Regie führt der Oscar-Preisträger Kevin Macdonald ("Ein Tag im September", "Der letzte König von Schottland"). Mit exklusiven persönlichen Bildern aus den Archiven der Klitschko-Brüder verbindet Macdonald die sowjetische Kindheit und Sportkarriere der beiden mit aktuellen Aufnahmen, die der preisgekrönte Kameramann Edgar Dubrovskiy ("Der Tinder-Schwindler") in der Ukraine, den USA und Deutschland gedreht hat und die zeigen, was es braucht, um Stadt und Land in Kriegszeiten zusammenzuhalten.

Über "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" (AT):

Während Wladimir seinen Prominentenstatus und seine Popularität nutzt, um Geldmittel und militärische Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine zu beschaffen, ist das Herzstück der Geschichte die bemerkenswerte Wandlung Vitalis vom Sporthelden zur politischen Galionsfigur. Vom Gesicht der Opposition während der Maidan-Revolution 2014 zum Bürgermeister, der mit einem Anti-Korruptions-Programm kandidiert. Als ihm die Verantwortung für die Sicherheit von Millionen Kiewer Bürgern übertragen wird, stellt Vitali seine Führungsqualitäten unter Beweis. Und die ganze Welt sieht dabei zu.

Regie bei "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" (AT) führt Kevin Macdonald, Produzent ist Lawrence Elman. Die Dokumentation wird von Docsville Studios, Browadview Pictures und Sky Studios für Sky produziert. Executive Producers sind Poppy Dixon und Hayley Reynolds für Sky UK, Vesna Cudic für Sky Studios, Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland. Nick Fraser, Duncan Heath und Kevin Macdonald sind Executive Producers für Docsville Studios, Leo Hoesch ist Executive Producer für Broadview Pictures. Der Film startet 2024 exklusiv bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW.

