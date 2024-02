Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": Baby-Trouble, spanische Gefühle und eine Familie im Aufbruch!

Kurz nachdem die Ochsenknechts Baby Matteo glücklich im Schoß der Familie begrüßen durften, schrillen in Folge 3 von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Montag, 26.02., 20:15 Uhr auf Sky und WOW) schon wieder die Alarmglocken: Das Neugeborene verweigert die Nahrungsaufnahme und die frisch gebackenen Eltern hegen einen schlimmen Verdacht. Oma Bärbel befindet sich derweil im Wechselbad der Gefühle: Bei den Gedanken an ihre verstorbene Enkelin kommen ihr Tränen der Trauer, doch wenig später findet sie ihre Lebensfreude auf dem Flamenco-Tanzparkett wieder. Apropos Spanien: Die Familie schmiedet endlich mal wieder Urlaubspläne. Als Ziel wird die Party-Insel Ibiza auserkoren, wo alle zusammen dem Alltagsstress entfliehen wollen.

Weiter Wirbel um Matteo

"Die Erleichterung hat nicht lang angehalten, letzte Nacht war es sehr hart. Matteo hat ständig geschrien. Cheyenne´s Angst ist riesig - noch schlimmer, als bei der Geburt!", macht sich Nino ernsthafte Sorgen um Frau und Kind. Noch geschwächt von der langen Geburt mit Kaiserschnitt und der täglichen "Doppelbelastung" mit Tochter Mavie und dem Neugeborenen, stehen dem Jungbauern-Paar unerwartete Probleme ins Haus: Das Baby verweigert die Nahrungsaufnahme und niemand weiß, woran das liegen könnte. Cheyenne ist verzweifelt und beschließt, mit Matteo zurück ins Krankenhaus zu fahren, um ihr Kind gründlich untersuchen zu lassen. "Wenn es sich nicht bessert, wird er mit einer Sonde ernährt - das wäre das Schlechteste, was passieren kann", hat Nino Angst. Hat sich Matteo vielleicht eine Infektion eingefangen? Zu allem Überfluss steht auch noch der Spatenstich für den neuen Tierwohl-Stall auf dem Chianina-Hof auf dem Programm und Nino muss topfit sein. Zum Glück hat sich Natascha eine schöne Überraschung für Cheyenne einfallen lassen, als diese endlich aus dem Krankenhaus entlassen wird: Bruder Wilson wartet im Auto auf seine nichtsahnende Schwester. "Ich will zeigen, dass ich für die Familie da bin - egal, was passiert!", möchte er seiner kleinen Schwester Trost spenden.

Oma Bärbel zwischen Wehmut und Flamenco-Fieber

Während es bei der übrigen Familie in Österreich hoch her geht, gibt Oma Bärbel in ihrer Wahlheimat Fulda spannende Einblicke in ihren Alltag. "Mein Leben ist wunderbar, ich bin total zufrieden!", strotzt die 83-Jährige nur so vor Tatendrang. Doch ist der Familienband für das älteste Mitglied des Ochsenknecht-Clans wirklich eng genug? "Jeder führt sein eigenes Leben. Die Jungs haben gar keine Zeit, sie sind halt auch beschäftigt. Cheyenne war vielleicht zweimal hier. Aber das ist mir egal - wichtig ist, was ihnen wichtig ist", lässt Bärbel keine Zweifel an ihrer Lebenslust. Doch als sie an ihre verstorbene Enkelin Emily zurückdenkt, die mit nur 25 Jahren bei einem Fenstersturz ums Leben kam, kann sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Von der Mutter verlassen, nahm Bärbel ihre Enkelin im Kindesalter bei sich auf und entwickelte eine mehr als enge Bindung zu ihr. "Emily war ein Goldstück", denkt Bärbel voller Wehmut zurück: "Das Schicksal hat so seltene Facetten. Aber ich durfte ihr Leben prägen, es war eine wunderbare Zeit. Liebe währet ewiglich - auch nach dem Tod." Das pure Lebe feiert Bärbel allerdings regelmäßig bei einem ihrer Lieblings-Hobbies: Dem Flamenco-Tanzen! In einer Ballett-Schule in Fulda schlüpft sie in ein rassiges Flamenco-Outfit, schnappt sich die Kastagnetten und schwingt das Tanzbein. "Es soll eine Überraschung für meinen Stammtisch sein - das Temperament liegt mir so sehr im Blut!", hat sich Bärbel einen ganz besonderen Auftritt für ihre Freundinnen und Freunde ausgedacht.

Ibiza is calling!

Die anstrengende Geburt, der Bau des neuen Tierwohlstalls auf dem Chianinahof, die zahlreichen Familienquerelen und der schweißtreibende Familien-Alltag hat die Ochsenknechts in den vergangenen Wochen ans Limit gebracht - höchste Zeit für eine Auszeit, um die Akkus wieder aufzuladen. "Wir fliegen morgen spontan nach Ibiza und ich bin schon ziemlich excited. Ich habe so Bock auf Urlaub!", freut sich Cheyenne auf die wohlverdiente Pause unter südlicher Sonne. Bei Nino ist das Fernweh allerdings noch nicht ganz angekommen, kreisen seine Gedanken doch immer wieder um seinen geliebten Hof: "Urlaub brauch ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin eher im Arbeitsmodus, wir haben ja hier noch Baustelle. Cheyenne ist im Party-Modus - aber ich gönne es ihr!" Cheyenne hat sich für die große Ibiza-Party jedenfalls schon gut eingedeckt, Anti-Kater-Pillen und Augentropfen inklusive. "Von einem geilen Ibiza-Urlaub erwarte ich Party, gutes Essen, viel Musik, geile DJs, geile Outfits und Shoppen", ist ihre Erwartungshaltung groß, schließlich wird sie im Urlaub sogar ihren 23. Geburtstag feiern dürfen. Mutter Natascha ahnt allerdings schon, was das für sie bedeuten wird: "Ich werde in diesem Urlaub vor die Hunde gehen - es wird sehr anstrengend werden!" Doch Cheyenne ist das egal, sie packt als erstes ihre Party-Brillen-Sammlung in den Koffer und gibt ihrer Mutter augenzwinkernd eine Kostprobe ihrer "Marihuana-Brillen"... .

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u. a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Acht Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

