Sky Deutschland

Villa gegen Arsenal am Samstag, Tottenham gegen Newcastle am Sonntag live in UHD - die Premier League live und exklusiv bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Crystal Palace gegen FC Liverpool ab 13:20 Uhr und Aston Villa gegen FC Arsenal ab 18:20 Uhr am Samstag live auf Sky Sport Premier League

Das "Match of the Week" aus dem Tottenham Hotspur Stadium am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein - Jonas Friedrich kommentiert

Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 16. Spieltags der Premier League live

Women's Super League: Spitzenspiel FC Arsenal gegen FC Chelsea am Sonntag ab 13:15 Uhr live auf Sky Sport Mix

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live - nur auf Sky Sport

Die Premier League live und exklusiv auf Sky oder WOW

Unterföhring, 8. Dezember 2023 - Aston Villa bleibt das Überraschungsteam der Premier League und verdrängt mit dem 1:0-Erfolg über Manchester City die Cityzens von Rang drei. Nun empfängt die Elf von Unai Emery den aktuellen Spitzenreiter FC Arsenal, dem gegen Luton in der 97. Minute noch der 4:3-Siegtreffer gelang. Nationalspieler Kai Havertz sorgte für das zwischenzeitliche 3:3 und möchte nun im Spitzenspiel nachlegen, das am Samstag ab 18:20 Uhr auf Sky Sport Premier League zu sehen ist.

Verfolger Liverpool eröffnet zuvor am Mittag den 16. Spieltag und gastiert bei Crystal Palace. Dank eines Arbeitssiegs über Schlusslicht Sheffield United festigten Jürgen Klopp und die Reds ihren zweiten Tabellenplatz.

Spurs empfangen Magpies

Den Abschluss des Spieltags bilden Tottenham Hotspur und Newcastle United am späten Sonntagnachmittag. Beide verloren am gestrigen Donnerstag und sind vorerst nicht mehr auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Für die Spurs ist es - nach einem sensationellen Saisonstart mit 26 Punkten aus zehn Spielen - bereits die fünfte sieglose Partie in Folge. Im Duell mit den Magpies soll die Negativserie nun gestoppt werden.

Ab 17.00 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Jonas Friedrich die Zuschauer zum "Match of the week" auf Sky Sport Premier League. Sky Q Kunden können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 16. Spieltags der Premier League live, u. a. Luton Town gegen Manchester City am Sonntag ab 14:50 Uhr. Das Team von Pep Guardiola ist mittlerweile seit vier Spielen sieglos und läuft ebenfalls Gefahr, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Die Partien Sheffield United gegen FC Brentford und Wolverhampton Wanderers gegen Nottingham Forest sind für Sky Sport Kunden am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Die WSL am Wochenende live auf Sky

Am Wochenende überträgt Sky darüber hinaus drei Spiele des 9. Spieltags der Women's Super League, u. a. das Spitzenspiel am Sonntag zwischen dem Tabellenzweiten FC Arsenal und dem Spitzenreiter FC Chelsea live aus dem Emirates Stadium ab 13:15 Uhr auf Sky Sport Mix. Abends trifft außerdem noch Tottenham Hotspur auf Manchester United (19:35 Uhr, Sky Sport Top Event). Die Begegnung Manchester City gegen Aston Villa ist bereits am Samstag ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Mix zu sehen.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Premier League live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Premier League und die WSL Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der 16. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

12:50 Uhr: WSL: Manchester City - Aston Villa live auf Sky Sport Mix

13:20 Uhr: Crystal Palace - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester United - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Burnley live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Aston Villa - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

13:15 Uhr: WSL: FC Arsenal - FC Chelsea live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Luton Town - Manchester City live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Everton - FC Chelsea live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: FC Fulham - Westham United live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: "Match of the week" Tottenham Hotspur - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:35 Uhr: WSL: Tottenham Hotspur - Manchester United live auf Sky Sport Top Event

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box - Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

