Folgt der neunte Streich der Wölfinnen? Das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg am Donnerstag live bei Sky und WOW

Sky überträgt das Finale live ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Mix, kommentiert von Hannes Herrmann und Verena Schweers

Moderation Nele Schenker mit Sky Expertin Julia Simic, die Interviews führt Martin Groß

Erster Einsatz des VAR im nationalen Frauenfußball, analysiert von Sky Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt

Den DFB-Pokal der Frauen live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Aktuelle Hintergründe rund ums Pokalfinale auf dem SkySportWomen-Account auf Instagram

Unterföhring, 16. Mai 2023 - Es ist auf dem Papier ein Finale der klaren Verhältnisse. Der VfL Wolfsburg kann zum neunten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt den DFB-Pokal der Frauen gewinnen und damit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Der SC Freiburg wird am Donnerstag gleichzeitig alles daransetzen, um den ersten Titel in der Vereinsgeschichte zu gewinnen Es ist die Neuauflage des Finals von 2019, als die Wölfinnen mit 1-0 gegen die Freiburgerinnen gewannen. Im vergangenen Jahr konnte sich der VfL mit 4-0 gegen Turbine Potsdam durchsetzen.

Für eine tolle Kulisse ist gesorgt - das Spiel im Rhein-Energie-Stadion wird vor vollen Rängen stattfinden, denn bereits jetzt wurden 40.000 Tickets verkauft und es wird einen neuen Zuschauerrekord bei einem Pokalfinale geben.

Sky überträgt das Finale live aus Köln ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Mix. Moderatorin Nele Schenker begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Expertin Julia Simic aus dem Stadion und führt durch die Übertragung. Das Spiel kommentiert Hannes Herrmann gemeinsam mit Co-Kommentatorin Verena Schweers. Die Interviews im Stadion führt Martin Groß.

Erstmalig kommt im nationalen Frauenfußball der VAR bei der Finalbegegnung zum Einsatz. Sky Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt ("Collinas Erben") wird das Spiel begleiten und knifflige Entscheidungen analysieren.

Sky Sport News wird das Pokalfinale in der Newsberichterstattung begleiten - die Pressekonferenzen (Mittwoch ,13:45 Uhr live) übertragen und am Spieltag frühzeitig auf die Partie einstimmen (DFB-Pokal Frühstück 09:00-11:00 Uhr & DFB-Pokal Countdown 15:00-16:00 Uhr). Aktuelle Hintergründe zu den Geschehnissen rund ums Finale gibt es außerdem auf dem Instagram Account SkySportWomen.

