"Fanatics - powered by Sky Sport": die neue Partnerschaft bietet Sportfans ab sofort einen gemeinsamen Online-Shop

Unter skysport.de/shop können Sportfans in Deutschland ihre Merchandising-Artikel direkt über das Sportportal von Sky erwerben

Die Kooperation zwischen Fanatics und Sky Sport bzw. Sky Sports umfasst neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Großbritannien, Irland und Italien

Unterföhring, 12. Mai 2023 - Die digitale Sportplattform Fanatics, weltweiter Marktführer für lizenzierte Sport-Merchandising-Artikel, und Sky Sport bzw. Sky Sports haben heute eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, die den Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland und Italien einen neuen Online-Shop für Sportartikel zur Verfügung stellt.

Der Shop ist über die Sportportale von Sky in den Territorien von Sky Deutschland, Sky UK und Sky Italia zugänglich und wird von Fanatics betrieben. In Deutschland ist "Fanatics - powered by Sky Sport" ab sofort unter skysport.de/shop aufrufbar.

Der neue Online-Shop ist die erste Partnerschaft von Fanatics mit einem europäischen Sender und eine Premiere für Sky Sport bzw. Sky Sports. Er wird den Fans Zugang zur branchenführenden Auswahl von Fanatics bieten, die über 900 lizenzierte Produkte der größten Sportorganisationen und -vereine aus unter anderem der Bundesliga, der Premier League, der Formel 1, der NHL, der NFL, der NBA und vielen weiteren Ligen umfasst.

Unter skysport.de/shop können Fans lizenzierte Merchandising-Artikel direkt über die von Sky Sport und Sky Sports betriebenen Kanälen beziehen. Neben der (Live-)Sportberichtersttatung auf Sky wird so der Fanbegeisterung zusätzlich Rechnung getragen. Als Teil der Vereinbarung wird Fanatics auch die Möglichkeit haben, in Zukunft Produkte unter der Marke Sky Sport bzw. Sky Sports zu entwickeln.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Wir sind stolz darauf, diese neue E-Commerce-Plattform als Teil unseres digitalen Ökosystems ankündigen zu können, da Sky Sports weiterhin Innovationen vorantreibt, die den Sportfans das bestmögliche Erlebnis bieten. Fanatics ist ein etablierter Weltmarktführer in diesem Bereich, und als Partner werden wir mit unserer kombinierten Expertise ein branchenführendes und nahtloses Erlebnis bieten können."

Matthew Primack, Senior Vice-President for International Business Affairs and Development bei Fanatics: "Fanatics ist stolz darauf, mit Sky Sport/Sky Sports zusammenzuarbeiten und Sky Sport/Sky Sports den Einstieg in den Markt für lizenzierte Sportartikel zu ermöglichen. Diese Markteinführung ist ein bedeutender Meilenstein für Sky, Fanatics und Sportfans im Allgemeinen, denn sie schließt die Lücke zwischen den Fans, die Sport sehen und denjenigen, die Zugang zu den Produkten haben wollen, durch die sie ihre Verbundenheit mit den Trikots und Farben ihrer Lieblingsmannschaften zeigen können, unmittelbar. Sky Sport/Sky Sports hat sich im Laufe der Jahre einen weltweiten Ruf als führender Anbieter von Sport-Übertragungen erworben, der stets bereit ist, Innovationen voranzutreiben und die Grenzen zu überschreiten, um das Erlebnis für die Fans in einer Vielzahl von Sportarten zu verbessern - Werte, die sich eng mit unseren eigenen decken. Diese spannende Partnerschaft bündelt unser gemeinsames Fachwissen, um Sportfans in Großbritannien, Deutschland und Italien ein noch besseres Erlebnis zu bieten, indem wir ihnen Zugang zu einem der umfangreichsten Sortimente an lizenzierten Merchandising-Artikeln bieten, die es überhaupt gibt."

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über Fanatics

Fanatics ist die ultimative One-Stop-Destination für Sportfans, die die Leidenschaft der Fans entfacht und nutzbar macht und die Präsenz und Reichweite für Sportpartner weltweit maximiert.

Mit langjährigen Beziehungen zu mehr als 900 Sportmarken, einer Datenbank von mehr als 90 Millionen Kunden weltweit und einem vertrauenswürdigen Markennamen treibt Fanatics seine Innovation in der Sportlandschaft voran, indem es eine führende globale digitale Sportplattform aufbaut, die Angebote wie E-Commerce und lizenzierte Merchandising-Artikel, physische und digitale Sammelkarten und Sammlerstücke sowie Online-Sportwetten und iGaming umfasst.

