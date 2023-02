Europ Assistance Services GmbH

Die Geschäftsleitung von Europ Assistance Deutschland stellt sich neu auf: Ruben Schäfer ab 1. Februar 2023 Chief Operation and Transformation Officer

München (ots)

Ruben Schäfer, bisher Chief Information and Transformation Officer bei Europ Assistance Deutschland übernimmt ab dem 1. Februar 2023 zusätzlich die Funktion des Chief Operation Officer und wird Chief Operation and Transformation Officer der Gesellschaft.

Er folgt auf Oliver Bolwerk, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Vincenzo Reina (CEO, Europ Assistance): "Ich danke Oliver für seine großen Verdienste. Mit seiner ausgewiesenen Assistanceexpertise und großem Engagement hat er Europ Assistance Deutschland in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Ich wünsche ihm viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft."

Über Europ Assistance

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.

