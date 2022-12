3sat

ZDF und 3sat mit einer neuen Literaturbühne auf den Buchmessen

Das ZDF und 3sat, das Partnerprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, laden zur Leipziger Buchmesse, die vom 27. bis 30. April 2023 stattfindet, auf die neue gemeinsame Literaturbühne ein, zu Lesungen und Gesprächen mit Autorinnen und Autoren. Die Zusammenarbeit von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat für das Autorenforum "Das Blaue Sofa" wird zum Ende des Jahres einvernehmlich beendet. Die ehemaligen Partner des Blauen Sofas werden die Literatur auch in Zukunft mit eigenen Ideen und Initiativen begleiten. So wird Bertelsmann "Das Blaue Sofa" mit einem neuen Konzept fortführen. Von den Buchmessen werden das ZDF und 3sat wie in den letzten Jahren umfassend berichten. Das ZDF wird in Leipzig mit dem "Literarischen Quartett" und "aspekte" vor Ort sein, 3sat mit der "Kulturzeit" und der Literatursendung "buchzeit". Die Moderatorinnen und Moderatoren der Kulturformate beider Sender stellen die wichtigsten Neuerscheinungen ganztägig auf der neuen Literaturbühne vor. Die Koordination der Gespräche und Lesungen verantworten gemeinsam die Redaktion Kultur Berlin des ZDF und die 3sat-Redaktion "Kulturzeit". "Für das ZDF und 3sat ist das Ende der erfolgreichen und langen Zusammenarbeit mit den Partnern des Blauen Sofas gleichzeitig ein Neuanfang", so Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin. "Wir werden unser Programm von den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt vielfältig ausrichten und mit neuen Ideen an den Start gehen. Unser Ziel bleibt es, vielen wichtigen Autoren und Autorinnen mit ihren Neuerscheinungen eine große Bühne zu bieten und gleichzeitig unsere Kulturmarken dem Publikum auf den Buchmessen zu präsentieren." Das Buchmessenprogramm wird weiterhin live in den Mediatheken von ZDF und 3sat zu sehen sein. Eine 180-minütige Zusammenfassung der Highlights zeigt das ZDF in seinem Programm, eine 90-minütige Zusammenfassung ist in 3sat zu sehen. Geplant sind auch die Aufzeichnung und die Ausstrahlung eines "Literarischen Quartetts U21" und der 3sat-"buchzeit" auf der Leipziger Buchmesse. Das Autorenforum "Das Blaue Sofa" startete im Jahr 2000 auf der Leipziger Buchmesse. Mehr als 3000 Gespräche fanden auf dem Blauen Sofa bis heute statt – vor Ort und übertragen per Livestream, in TV und Hörfunk. Die vier Partner Bertelsmann, ZDF, 3sat und Deutschlandfunk Kultur bildeten ein gemeinsames Redaktionsteam. Ansprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 – 70-16419; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108 pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/buchmessen

