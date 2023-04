Sky Deutschland

"Der Parkhausmord" (AT): Sky dreht neue True-Crime-Doku mit exklusiven und neuen Einblicken in den spektakulären Mordfall

Unterföhring (ots)

Exklusives Bildmaterial von der Freilassung von Benedikt Toth aus der JVA Straubing am heutigen Montagmorgen hier downloaden:

Sky Original Dokumentation über den spektakulären Fall des Münchner Parkhausmordes

Eine Produktion von Bavaria Fiction (Produzent: Emanuel Rotstein)

Mit exklusiven neuen Interviews u.a. mit dem für die Tat verurteilten Benedikt Toth

Autor und Regisseur ist Gunther Scholz

Ausstrahlung der Dokumentation auf Sky und dem Streamingservice WOW für 2024 geplant

24. April 2023: Aktuell laufen die Dreharbeiten für "Der Parkhausmord" (AT), eine kommende Sky Original True-Crime-Dokumentation. Produziert von Bavaria Fiction, greift der Film die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen des sogenannten Münchner Parkhausmordes auf und zeichnet mit exklusiven Interviews ein umfassendes Bild dieser beispiellosen Fallgeschichte. Als Autor und Regisseur konnte der preisgekrönte Filmemacher Gunther Scholz ("Ich war es nicht! Zwei Urteile und viele Zweifel") gewonnen werden; Scholz befasst sich seit vielen Jahren mit dem Fall. Die Ausstrahlung auf Sky und dem Streamingdienst WOW ist für nächstes Jahr geplant.

Im Jahr 2006 war die Millionärin Charlotte Böhringer (59) erschlagen in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Münchner Isarparkhaus gefunden worden. Ihr Neffe Benedikt Toth wurde als Täter wegen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das Urteil war von Beginn an umstritten, da es ausschließlich auf einer Indizienkette beruhte. Das Tatwerkzeug konnte nicht ermittelt werden. Bis heute, auch nach 17 Jahren, beteuert Benedikt Toth seine Unschuld. Zweifel am Urteil konnten nie ganz ausgeräumt werden. Benedikt Toth wurde heute um 7.30 Uhr aus der JVA Straubing aus der Haft entlassen.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Der sogenannte 'Parkhausmord' von München zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen Deutschlands, der bis heute mit seinen zahlreichen ungeklärten Fragen Justiz und Medien in Atem hält. Der verurteilte Täter Benedikt Toth bestreitet die Tat bis zum heutigen Tag. Unsere mitreißende True Crime Doku beleuchtet den Fall auf eindrucksvolle und akribische Weise und begleitet den Verurteilten exklusiv."

Emanuel Rotstein, Head of Documentaries, Bavaria Fiction: "Der Parkhausmord bewegt die Öffentlichkeit seit mehr als 17 Jahren. Eine schreckliche Tat mit vielen Ungereimtheiten. Der Mord an Charlotte Böhringer ist jedoch mehr als ein spektakulärer und medienwirksamer Fall, es ist eine Tragödie mit vielen Wendungen und der zentralen Frage, wie weit Recht und Gerechtigkeit auseinander liegen. Als etablierte Münchner Produktionsfirma freuen wir uns besonders, nun eine faktenbasierte und eindringliche Doku für den nationalen und internationalen Markt produzieren zu können."

Produzenten von "Der Parkhausmord" (AT) sind Emanuel Rotstein für Bavaria Fiction sowie Christian Asanger und Nico Gammella für Sky. Philipp Klees fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producerin für Bavaria Fiction. Director of Photography ist Alexander Vexler. Den Weltvertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution.

