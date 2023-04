Sky Original Serie "Der Pass" feierte Weltpremiere der finalen Staffel in Wien

Sky Deutschland

Die beiden Hauptdarsteller:innen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek sowie Showrunner/Regisseur/Autor Christopher Schier und viele weitere Mitwirkende waren beim Event im Gartenbaukino vor Ort

Mehr als 660 Gäste nahmen an der exklusiven Premiere im Herzen Wiens teil

Die dritte Staffel "Der Pass" ist ab 4. Mai exklusiv auf Sky zu sehen

Das Gartenbaukino im ersten Gemeindebezirk in Wien empfing seine Gäste am Donnerstagabend im besonderen Stil: Geheimnisvoller Nebel, eine Dunkelkammer und eine mysteriöse Leichen-Kulisse sorgten bei der Premiere der dritten und finalen Staffel des Sky Originals " Der Pass" für großes Staunen unter den Größen der Kunst- und Kulturszene. Neben den beiden Hauptdarsteller:innen Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek gaben sich auch August Diehl, Felix Kammerer und Johannes Zirner, Lucas Gregorowicz, Matthias Hack, Claudia Kainberger und Frederic Linkeman die Ehre auf dem roten Teppich. Darüber hinaus waren Showrunner Christopher Schier, der zugleich Regisseur und Autor der Serie ist, Kameramann und Regisseur Thomas W. Kiennast sowie die Produzenten Quirin Schmidt, Nils Hartmann und Tobias Rosen von Sky, Oliver Vogel, Quirin Berg und Max Wiedemann von W&B Television, Jakob und Dieter Pochlatko vom österreichischen Koproduzenten epo-Film, Sky Programmchefin Elke Walthelm sowie weitere Cast- und Crewmitglieder vertreten. Unter den Gästen des exklusiven Events tummelten sich unter anderem Manuel Rubey, Philipp Hochmair, Stefano Bernadin, Selina Graf, Sebastian Thiers, Markus Freistätter sowie Jan Bülow, Joel Basman, Alexander Absenger, Harald Windisch, Susi Stach und Oliver Rosskopf..

"Die letzten beiden Staffeln der Serie 'Der Pass' erfreuten sich sowohl in Österreich als auch in Deutschland großer Beliebtheit. Wir freuen uns sehr, dass das Serienfinale anlässlich unserer Premiere in Wien auf so großen Anklang stößt. Die zahlreichen Gäste vor Ort bestätigen die Wichtigkeit und das hohe Interesse an lokalen deutschsprachigen Produktionen", sagt Elke Walthelm, Executive Vice President Content and Managing Director, Sky Deutschland.

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland, fügt hinzu: "Wir freuen uns darauf, unserem Publikum endlich die dritte und finale Staffel von 'Der Pass' präsentieren zu können. Auch die neuen Episoden zeichnen sich durch dichte und spannende Unterhaltung aus - sind sowohl Thriller als auch komplexes Drama. Insbesondere das Zusammenspiel der beiden Charaktere Gedeon Winter und Elli Stocker, die sowohl als Ermittler als auch in der Beziehung zueinander in einer emotionalen und schwierigen Situation aus Abhängigkeit und Misstrauen stecken."

Oliver Vogel, Produzent und Geschäftsführer, W&B Television: "Der Pass hat auch die große Kinoleinwand ausgefüllt, dank einer herausragend inszenierten Story und grandiosen Bildern in Cinemascope."

Nachdem die Gäste mit einem Aperitif begrüßt wurden und sich der Cast auf dem roten Teppich präsentierte, begann das Screening der ersten beiden Episoden von "Der Pass" im gut gefüllten Kinosaal. Beim anschließenden Bühnentalk standen die Darsteller:innen und Macher:innen der Serie für Fragen zur Verfügung und teilten spannende Insights zur Produktion. Die After-Party, die ebenfalls im Gartenbaukino stattfand, bot einen entspannten Abschluss des aufregenden Abends.

Über "Der Pass":

Faszinierende Charaktere, aufwendige Sets und ungewöhnliche Schauplätze in einer archaisch anmutenden Landschaft sind auch beim Dreh der dritten Staffel "Der Pass" Ausgangspunkt für eine nervenaufreibende Mörderjagd. Das wohlbekannte, düstere Tableau wird um einen weiteren Archetyp eines Serienmörders gezeichnet, der zufällig mordet und mit den persönlichen Dramen der beiden Protagonist:innen Ellie Stocker und Gedeon Winter verwoben ist. Das mehrfach ausgezeichnete Sky Original läuft ab 4. Mai 20um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge auf Sky One, danach ist sie immer donnerstags mit einer Episode. Parallel dazu stehen die Episoden auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Die Staffeln eins und zwei sind ebenfalls dort abrufbar.

"Der Pass" hat bereits zahlreiche Auszeichnungen gewonnen - unter anderem den Deutschen Fernsehpreis 2020 in der Kategorie "Beste Drama-Serie", den Grimme-Preis 2020 in der Kategorie "Fiktion" sowie einen Romy 2022 in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe" (Nicholas Ofczarek).

