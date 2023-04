Sky Deutschland

Die NHL-Playoffs mit Leon Draisaitl und Philipp Grubauer live auf Sky!

Unterföhring (ots)

Spiel eins für Draisaitl und die Edmonton Oilers gegen Los Angeles Kings in der Nacht auf Dienstag auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken in der Nacht auf Mittwoch zu Gast bei Colorado Avalanche

Am Samstagabend um 22.00 Uhr Winnipeg Jets gegen Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix

Am Sonntag um 19.00 Uhr New York Islanders gegen Carolina Hurricanes - Oliver Zwartyes und Frank Mauer kommentieren - und um 21.30 Uhr Florida Panthers gegen Boston Bruins

"Spin-O-Rama - Dein NHL Magazin" am Donnerstag, 20.4. um 21.05 Uhr auf Sky Sport Mix

Die NHL live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 17. April 2023 - Die NHL-Playoffs starten und aus deutscher Sicht haben Philipp Grubauer - Torwart der Seattle Kraken - sowie Edmontons Topscorer Leon Draisaitl die Chance auf den begehrten Stanley Cup, die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt.

Insbesondere Draisaitls Team - die Oilers konnten zum Abschluss der Hauptrunde neun Siege verbuchen - befindet sich in einer sehr starken Verfassung. In der Nacht auf Dienstag geht es in Spiel eins gegen die Los Angeles Kings, die bereits vor einem Jahr Edmontons Erstrundengegner waren. Damals setzten sich der Kölner und die Oilers mit 4:3 durch. Das Match ist ab 4.00 Uhr auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Mix zu sehen.

In der Nacht auf Mittwoch, ebenfalls um 4.00 Uhr, treten dann Philipp Grubauer und die Seattle Kraken, die sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für die Playoffs qualifiziert haben, bei Titelverteidiger Colorado Avalanche an. Ein schweres Los für Grubauer, der selbst drei Jahre das Tor der Avalanche hütete.

Favorit auf den Titel sind jedoch die Boston Bruins, die eine historische Saison hinlegen; denn mit 65 Siegen und 135 Punkten haben die Bruins einen neuen NHL-Rekord aufgestellt. Sky überträgt unter anderem am Sonntag um 21.30 Uhr das Match gegen die Florida Panthers auf Sky Sport Mix live. Zuvor um 19.00 Uhr kommt es zur Begegnung zwischen den New York Islanders und Carolina Hurricanes, die Oliver Zwartyes und Frank Mauer kommentieren.

Neben den täglichen Live-Übertragungen versorgt Sky die Fans im täglichen Highlight-Magazin "NHL On the Fly" mit allem Wissens- und Sehenswertem aus der Liga. In "Spin-O-Rama - Dein NHL Magazin" am Donnerstag, 20.4. ab 21.05 Uhr werden alle wichtigen Themen rund um die Playoffs besprochen.

Außerdem zeigt Sky unabhängig vom Live-Spielplan in der Regel zwischen 11 und 12 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen sämtlicher Partien, die zuvor in der Nacht stattfanden.

Die NHL live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die NHL-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen.

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist außerdem mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Die Live-Übertragungen der NHL Playoffs bei Sky in dieser Woche:

Nacht auf Dienstag, 18.4.:

4.00 Uhr: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 19.4.:

4.00 Uhr: Colorado Avalanche - Seattle Kraken auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 20.4.:

4.00 Uhr: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 21.4.:

03.30 Uhr: Colorado Avalanche - Seattle Kraken auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 22.4.:

1.30 Uhr: Florida Panthers - Boston Bruins auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

4.30 Uhr: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix (Live-Einstieg)

Samstag, 22.4.:

22.00 Uhr: Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix

4.00 Uhr: Seattle Kraken - Colorado Avalanche auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Sonntag, 23.4.:

19.00 Uhr: New York Islanders - Carolina Hurricanes auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

21.30 Uhr: Florida Panthers - Boston Bruins auf Sky Sport 1

3.00 Uhr: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 24.4.:

1.00 Uhr: New York Rangers - New Jersey Devils auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

