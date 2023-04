Sky Deutschland

Großes Derby-Feeling für alle im kostenlosen Live-Stream - 2. Bundesliga Kracher Hamburger SV gegen FC St. Pauli am 21. April auch auf Sky Sport YouTube

Unterföhring (ots)

"Dein Derby - Große Freiheit für alle" - Besondere Aktion für alle streamingaffinen Fußballfans in Deutschland am 21. April

Gesonderte Live-Übertragung auf dem YouTube Channel von Sky Sport, auf skysport.de und in der Sky Sport App

Separates Live-Feed mit zusätzlichem Kommentar, Vor- und Nachlauf: Florian Schmidt-Sommerfeldt ("Schmiso") und Pascal ("Qualle") Martin kommentieren, Torsten ("Tusche") Mattuschka unterstützt

Unterföhring, 14. April 2023 - Mit "Dein Derby - Große Freiheit für alle" planen Sky und WOW eine ganz besondere Aktion für alle streamingaffinen Fußballfans in Deutschland. Ausnahmsweise wird das Hamburger Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli am kommenden Freitag, 21. April 2023 speziell für YouTube produziert und für alle angeboten. Das Live-Feed hat ein eigenes redaktionelles Live-Konzept mit zusätzlicher Kommentierung, eigenem Vor- und Nachlauf und Interaktionsmöglichkeiten mit der Sky Sport YouTube Community. Dabei wird Florian Schmidt-Sommerfeldt ("Schmiso") gemeinsam mit Schiedsrichter-Influencer Pascal ("Qualle") Martin live aus dem Stadion kommentieren, unterstützt von Sky Experte Torsten ("Tusche") Mattuschka. Die Sonderübertragung auf Sky Sport YouTube beginnt um 18.15 Uhr und endet um 20.45 Uhr.

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Mit der einmaligen Aktion machen wir das bedeutungsvolle Hamburger Derby mit all seinen Emotionen für jeden zugänglich. Wie schon mit Sky Next Generation beweisen wir: Sky geht unkonventionelle und neue Wege, bietet für jeden Geschmack und für jede Zielgruppe ein außergewöhnliches Live-Sport-Erlebnis, das die hohe Programmqualität im Live-Sport unterstreicht. Und das wollen wir mit dieser besonderen Produktion möglichst vielen streamingaffinen Fußballfans in Deutschland zeigen."

Die Sonderproduktion wird auch allen bestehenden Sky Kunden, also auch den Abonnenten, die kein Bundesligapaket gebucht haben, als eigener Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 zur Verfügung stehen.

Weiterhin werden Sky und WOW das Hamburger Derby auch als klassische Live-Übertragung anbieten - als Einzelspieloption auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Sky Q Kunden können das Einzelspiel auch in UHD/HDR und Dolby Atmos schauen - es ist damit die erste Dolby Atmos Produktion eines Spiels der 2. Bundesliga.

Das Einzelspiel kommentiert Martin Groß. An der Seite begleitet der ehemalige Stürmer des Hamburger SV Pierre-Michel Lasogga das Spiel als Co-Kommentator. Moderator der 2. Bundesliga Sendung und Field Reporter vor Ort in Hamburg ist Yannick Erkenbrecher. Die Konferenz inklusive Parallelspiel (Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC) kommentiert Roland Evers. Experte in der Sendung ist der ehemalige Bundesliga-Profi Sören Gonther. Die klassische Übertragung startet um 18.00 Uhr und endet um 21.00 Uhr.

