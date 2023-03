Sky Deutschland

Das "fünfte Grand-Slam-Turnier" und das "fünfte Major" live und exklusiv bei Sky: Weltklasse-Tennis aus Indian Wells und die besten Golfer bei THE PLAYERS Championship

Unterföhring (ots)

Von Dienstag bis Sonntag zeigt Sky über 40 Stunden von THE PLAYERS Championship live auf Sky Sport Golf

Ab diesem Mittwoch bis Sonntag, 19.3. berichtet Sky rund 90 Stunden live aus Indian Wells auf Sky Sport Tennis

Zu beiden Turnieren bietet Sky auch umfangreiche Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App

Die Golf- und Tennis-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q oder WOW

Unterföhring, 7. März 2023 - Für Tennis- und Golffans stehen in dieser Woche zwei der großen Highlights des Jahres auf dem Programm. Das erste Masters-Turnier der ATP-Saison 2023 in Indian Wells startet am Mittwoch, THE PLAYERS Championship, das mit 25 Millionen US Dollar Preisgeld höchstdotierte Turnier der US PGA Tour, findet ebenfalls in dieser Woche statt. Neben dem sportlichen Wert eint beide Turniere auch die Besonderheit des Austragungsortes. Die im Coachella Valley gelegene Anlage von Indian Wells ist Heimat der zweitgrößten Tennisarena der Welt, der Stadium Course des TPC at Sawgrass gilt als einer der anspruchsvollsten Golfplätze überhaupt und beheimatet mit dem "Island Green" eines der berühmtesten Löcher der Golfwelt.

Sky überträgt sowohl das "fünfte Grand-Slam-Turnier" als auch das "fünfte Major" live und exklusiv.

Das Masters-Turnier in Indian Wells

Ab Mittwoch berichtet Sky auf Sky Sport Tennis täglich live aus Indian Wells, insgesamt rund 90 Stunden. Mit von der Partie ist unter anderem Alexander Zverev, als Favoriten gehen Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas ins Rennen. Das Finale findet am Sonntag, 19. März statt. Neben der umfangreichen Live-Berichterstattung auf dem Sender bietet Sky täglich auch einen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App, auf dem Sky Kunden alle Matches im Stadium 3 live sehen können. Marcel Meinert, Paul Häuser, Stefan Hempel und Philipp Langosz kommentieren.

Eingeläutet wird die Turnierwoche mit einer Vorschau am heutigen Dienstag ab 18.45 Uhr in "Kurz Cross" auf Sky Sport News.

THE PLAYERS Championship

THE PLAYERS Championship beginnt am Donnerstag, erste Live-Bilder gibt es aber bereits am Dienstag und Mittwoch, wenn Sky mit "On the Range" und der "Pre-Game Show" jeweils ab 20.00 Uhr live vom Stadium Course berichtet. Ab Donnerstag überträgt Sky dann an allen vier Turniertagen umfassend live, neben der rund 40-stündigen klassischen Übertragung auf Sky Sport Golf auch in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App. Sky Kunden können dort täglich "Featured Groups" auf ihrem Weg über den Kurs verfolgen, frei empfangbar steht der Livestream "Featured Holes" zur Verfügung, auf dem Golffans das Geschehen an ausgewählten Löchern beobachten können.

Gregor Biernath und Jonas Friedrich kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Sky Reporter Florian Bauer berichtet live aus Florida und geht rund um den Stadium Course auf Stimmenfang. Über rein sportliche Themen hinaus trifft er dort unter anderem auch den österreichischen Top-Golfer Sepp Straka zur "Schnitzel Challenge". Komplettiert wird die Sky Berichterstattung von "THE PLAYERS Spezial", das von Donnerstag bis Sonntag täglich ab 17.15 Uhr live auf Sky Sport News ausgestrahlt und von Florian Bauer von vor Ort moderiert wird.

Mit Sky Q live dabei sein

Sky Sport Tennis und Sky Sport Golf sowie sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Darüber hinaus haben sie auch Zugriff auf die Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Weltklasse-Golf und -Tennis live erleben mit WOW

Mit WOW können Golffans und Tennisfans die Übertragungen auf Sky Sport Golf und Sky Sport Tennis ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen.

Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Im Rahmen einer Sonderaktion kostet das Jahresabo noch bis zum 19. März nur 19,99 Euro pro Monat. Das jederzeit kündbare WOW Live-Sport Monatsabo bietet maximale Flexibilität und ist für 29,99 Euro pro Monat buchbar.

Die BNP Paribas Open in Indian Wells live auf Sky Sport Tennis:

Mittwoch, 20.00 Uhr: 1. Tag

Donnerstag, 20.00 Uhr: 2. Tag

Freitag, 20.00 Uhr: 3. Tag

Samstag, 20.00 Uhr: 4. Tag

Sonntag, 19.00 Uhr: 5. Tag

Montag, 19.00 Uhr: 6. Tag

Dienstag, 19.00 Uhr: 7. Tag

Mittwoch, 19.00 und 23.00 Uhr: das 1. und 2. Viertelfinale

Donnerstag, 23.00 und 2.00 Uhr: das 3. und 4. Viertelfinale

Samstag, 21.00 und 23.00 Uhr: das 1. und 2. Halbfinale, das Doppelfinale ab 1.00 Uhr

Sonntag, 0.00 Uhr: das Finale

ab Mittwoch täglich: alle Matches im Stadium 3 für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

THE PLAYERS Championship live:

Dienstag:

20.00 Uhr: On the Range at THE PLAYERS auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

Mittwoch:

20.00 Uhr: THE PLAYERS Pre-Game Show auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

Donnerstag:

12.45 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

"Featured Holes" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

15.45 Uhr: 1. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17.15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

18.00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

12.45 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

"Featured Holes" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

15.00 Uhr: 2. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17.15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

18.00 Uhr: 2. Tag auf Sport Golf

Samstag:

13.45 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

"Featured Holes" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

15.00 Uhr: 3. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17.15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

19.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

13.45 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

"Featured Holes" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

15.00 Uhr: 3. Tag, Early Coverage auf Sky Sport Golf

17.15 Uhr: THE PLAYERS Spezial auf Sky Sport News

18.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

