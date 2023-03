Sky Deutschland

Der Frauensport im Fokus auf Sky Sport News zum Weltfrauentag am Mittwoch

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender widmet sich zum "International Women's Day" am 8. März ab 9.00 Uhr einen ganzen Tag lang diversen Themen rund um den Frauensport

Zu Gast im Studio oder live zugeschaltet sind unter anderem Esther Sedlaczek, Regina Halmich, Bibiana Steinhaus, Maria Höfl-Riesch, Imke Wübbenhorst und Sky Sportchef Charly Classen

#GameCHANGERINNEN: die neue Ausgabe des monatlichen Frauensport-Magazins am 23. März auf Sky Sport News

Der Weltfrauentag über Sky Sport News hinaus: Serien-Special auf Sky Replay, der Pop-up-Sender Sky Cinema Powerfrauen und der Start der 2. Staffel von "Her Story" mit Angelique Kerber ab 20.15 Uhr auf Sky und WOW

Neben dem skysportwomen-Account auf Instagram stehen am Mittwoch auch auf skysport.de, in der Sky Sport App und den weiteren Social-Media-Plattformen von Sky Frauen im Fokus

Unterföhring, 6. März 2023 - Anlässlich des Weltfrauentags widmet sich Sky Sport News am Mittwoch einen ganzen Tag lang unterschiedlichsten Themen rund um Frauen im Sport. Zwischen 9.00 und 18.00 Uhr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf vielfältige Themen, Beiträge und Talks mit zahlreichen Gästen freuen.

Zu Gast im Studio oder live zugeschaltet sind unter anderem Sportschau-Moderatorin Esther Sedlaczek, die von 2011 bis 2021 für Sky über die Bundesliga berichtete, die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich, Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, Ex-Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und Fußball-Trainerin Imke Wübbenhorst. Sie werden zu der Fülle am Themen sprechen, die Sky Sport News an diesem Tag im Detail beleuchtet. Außerdem wird auch Sky Sportchef Charly Classen zu Besuch im Studio sein.

Darüber hinaus standen unter anderem Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt, 3000m-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause und 4x100m-Europameistetin Lisa Mayer im Vorfeld zur Verfügung.

Themen und Gäste zum Weltfrauentag am Mittwoch auf Sky Sport News

9.00 - 9.30 Uhr: Schiedsrichterinnen im Profisport (mit Bibiana Steinhaus)

9.30 - 9.45 Uhr: Sky Strategie - Frauen im Sport (mit Charly Classen)

11.00 - 11.30 Uhr: Equal Pay und Bodyshaming (mit Regina Halmich)

11.30 - 12.00 Uhr: Trainerinnen im Profisport (mit Imke Wübbenhorst)

12.00 - 12.30 Uhr: Sexualisierung von Sportlerinnen (mit Laura-Marie Geißler)

13.00 - 13.30 Uhr: Frauen in der Fußball-Berichterstattung (mit Esther Sedlaczek, Lisa de Ruiter und Julia Metzner)

13.30 - 14.00 Uhr: Schwangerschaft und Leistungssport (mit Prof. Dr. Uwe Hasbargen)

14.00 - 14.30 Uhr: Der Boom im Frauenfußball (mit Sophia Kleinherne)

15.00 - 15.30 Uhr: Sexualisierte Gewalt im Sport (mit Dr. Jeannine Ohlert)

15.30 - 16.00 Uhr: Frauen in Führungspositionen im Profifußball (mit Maria Höfl-Riesch und Brigitte Annerl)

17.00 - 17.30 Uhr: Zyklusbasiertes Training (mit Prof. Dr. Petra Platen)

17.30 - 18.00 Uhr: Wenn Sport krank macht - Bodyshaming und Essstörung (mit Kim Bui)

Alle Beiträge und Talks stehen im Anschluss auf Sky Q auch auf Abruf zur Verfügung.

Zusätzlich zum vollen Programm auf dem Sender wird auch der skysportwomen-Instagram-Kanal den ganzen Tag live dabei sein und die Userinnen und User auch einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen. Darüber hinaus stehen am Mittwoch auch auf skysport.de, in der Sky Sport App und den weiteren Social-Media-Plattformen von Sky Frauen im Fokus.

"#GameCHANGERINNEN" - das Frauensport-Magazin jeden Monat neu

Ein fester Bestandteil im Programm von Sky Sport News ist das monatliche Frauensport-Magazin "#GameCHANGERINNEN". Seit Juni 2022 werden darin regelmäßig diverse Themen und Nachrichten aus der Welt des Frauensports sowie die Sportlerinnen und Athletinnen in den Mittelpunkt gestellt. Die Erstausstrahlung der zehnten Folge steht am Donnerstag, 23. März um 18.00 Uhr auf dem Programm. Die neunte Ausgabe des Magazins ist an diesem Mittwoch ab 16.00 Uhr nochmal im Rahmen der Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag auf Sky Sport News zu sehen.

"Her Story" mit Angelique Kerber ab Mittwoch auf Sky Documentaries

Über das Programm auf Sky Sport News hinaus stehen auch auf den anderen Sendern von Sky Frauen im Mittelpunkt. Am Mittwochabend um 20.15 Uhr startet die zweite Staffel von "Her Story".

Den Auftakt macht die eindrucksvolle Dokumentation über die Wimbledon-Gewinnerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Angelique Kerber, die in berührenden und unterhaltsamen Geschichten ganz private und persönliche Momente aus ihrem Leben mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilt.

Neben der linearen Austrahlung auf Sky Documentaries steht die Sky Original Dokumentation auf WOW und über Sky Q auch auf Abruf zur Verfügung. Die Protagonistinnen der weiteren Folgen der 2. Staffel von "Her Story" sind Katrin Göring-Eckardt, Motsi Mabuse und Judith Williams.

Weitere Highlights des Tages auf Sky sind ein Serien-Special auf Sky Replay, der Pop-up-Sender Sky Cinema Powerfrauen und zahlreiche Doku-Special.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell