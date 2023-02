Sky Deutschland

Sky Original Doku "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" startet auf Sky und WOW

Sky Original Dokumentarfilm über den Fälschungs-Skandal des einstigen Starreporters Claas Relotius

Zu Wort kommen u.a. Juan Moreno und SPIEGEL-Chefredakteur Steffen Klusmann

Eine Produktion von Kinescope Film im Auftrag von Sky Studios unter der Regie von Daniel Sager ("Hinter den Schlagzeilen")

"Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" ab 24. März exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW

Unterföhring, 9. Februar 2023 - Der Sky Original Dokumentarfilm "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" erzählt die erstaunliche Geschichte des journalistischen Hochstaplers Claas Relotius, der jahrelang Europas größtes Nachrichtenmagazin und die gesamte Öffentlichkeit täuschte. Die High-End-Doku lässt neben vielen anderen den u.a. für den SPIEGEL tätigen Journalisten Juan Moreno zu Wort kommen und zeigt erstmals ein Video, mit dem er den Beweis für Relotius' Täuschungsversuche erbringen konnte. Die Produktion von Kinescope Film entstand im Auftrag von Sky Studios und ist ab 24. März exklusiv auf Sky und dem Streamingservice WOW zu sehen.

Über "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre":

Claas Relotius, vielfach ausgezeichneter Reporter des Magazins DER SPIEGEL, begeisterte mit seinen außergewöhnlichen Reportagen über Jahre hinweg seine Leser*innen. Mit nur 33 Jahren befand er sich Ende 2018 auf dem Höhepunkt seiner journalistischen Karriere - bis Juan Moreno herausfand, dass er Fakten, Interviews und große Teile seiner Geschichten erfunden hatte und DER SPIEGEL gezwungen war, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Ein Eingeständnis, mit dem das größte Nachrichtenmagazin Europas die deutsche und internationale Medienwelt erschütterte. Doch wie konnte es so weit kommen? Wie konnte DER SPIEGEL, der stolz mit seiner Fact-Checking-Abteilung und dem Rudolf Augstein-Zitat "Sagen, was ist" wirbt, so spektakulär auf seinen Ausnahme-Autor hereinfallen? "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" erzählt die Geschichte des Skandals, vom schnellen Aufstieg bis zum tiefen Fall des einstigen Starreporters.

Mit einem Blick hinter die Kulissen von Relotius' aufsehenerregenden internationalen Reportagen begibt sich der Dokumentarfilm auf Spurensuche in den Irak, nach Arizona oder Fergus Falls / USA, er gibt Relotius' Protagonist*innen eine Stimme und erzählt die wahren Geschichten hinter den zum größten Teil erfundenen Texten. Auch wie DER SPIEGEL selbst mit seinen Enthüllungen umging und die Affäre aufarbeitete, thematisiert "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre". So lässt der Film auch ehemalige Weggefährt*innen und SPIEGEL-Chefredakteur Steffen Klusmann zu Wort kommen, der die Hintergründe des Skandals darin als "Clusterfuck" bezeichnet. Und "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" zeigt erstmals ein Video mit Juan Moreno, der die Aufdeckung des Skandals mit einer für ihn existenzbedrohenden Hartnäckigkeit ermöglichte. In diesem konfrontiert er einen von Relotius' Protagonisten mit dessen Unwahrheiten - und erhält so den endgültigen Beweis für seine Täuschungsversuche.

Regie führte Daniel Sager, der sich nach "Hinter den Schlagzeilen" erneut mit dem Journalismus und dessen Rolle für eine demokratische Gesellschaft auseinandersetzt. Für die Kamera ist Nicolai Mehring verantwortlich.

Der Sky Original Dokumentarfilm "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" ist eine Produktion von Kinescope Film. Die Produzenten sind Matthias Greving und Kirsten Lukaczik. Creative Producer von Kinescope Film ist Anne Reißner. Die Executive Producer bei Sky sind Christian Asanger und Marietta Gottfried.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Der Fälschungs-Skandal um Claas Relotius hat die deutsche Presselandschaft nachhaltig getroffen. Regisseur Daniel Sager hat diese bis heute unglaubliche Geschichte bis ins kleinste Detail recherchiert und die Menschen persönlich getroffen, über die der einstige Star-Reporter nur aus der Ferne dichtete. Entstanden ist ein Film, der die erfundenen Wahrheiten des Claas Relotius in eindrucksvollen Bildern seziert, der aus vielen Mosaik-Steinen die Geschichten hinter den Geschichten zum Leben erweckt und Schicksale beleuchtet, die durch Relotius Schaden genommen haben. Die Sky Original High-End-Dokumentation wirft außerdem die Frage auf, ob wirklich alles zur Aufklärung des Skandals getan wurde und welche Auswirkungen dieser bis heute hat."

Anne Reißner, Creative Producer für Kinescope Film: "Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre" nimmt uns mit an Orte, in denen Relotius' Geschichten spielen. Gemeinsam mit Protagonist*innen, Leser*innen und Kolleg*innen ergründet Regisseur Daniel Sager das System Relotius und stößt dabei auch auf persönliche Schicksale Einzelner, die die Konsequenzen seines Handelns direkt zu spüren bekamen. Dabei begleitet ihn stets die Frage nach der Verantwortung eines der größten Nachrichtenmagazin Europas. Das Ergebnis ist schockierend, aber auch gleichermaßen eine Chance, man muss sie nur nutzen.

Regisseur Daniel Sager: "Für einen gesellschaftlichen Diskurs und um freie Entscheidungen treffen zu können, brauchen wir unverfälschte Informationen. Das ist die Aufgabe des unabhängigen Journalismus. Wenn dessen Glaubwürdigkeit beschädigt wird, ist nichts weniger als die Demokratie in Gefahr. Der Relotius-Skandal hat uns vor Augen geführt, wie schnell das passieren kann. Deshalb habe ich mit "Erfundene Wahrheit" einen Film gemacht, der die Zusammenhänge und Hintergründe des Skandals beim SPIEGEL für ein breites Publikum zugänglich machen soll."

Facts:

Originaltitel: Erfundene Wahrheit - Die Relotius Affäre; True Crime Dokumentarfilm, 93 Minuten, DE 2023. Produktion: Kinescope Film. Regie: Daniel Sager; Produzenten (Kinescope Film): Matthias Greving und Kirsten Lukaczik; Creative Producer (Kinescope Film): Anne Reißner; Executive Producer Sky Deutschland: Christian Asanger, Marietta Gottfried

