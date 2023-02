DRIFT - PARTNERS IN CRIME / Ab 24. Februar auf Sky und Wow

Sky Deutschland

Am gestrigen Mittwoch, 8. Februar, hat die Sky Original Serie DRIFT - PARTNERS IN CRIME im Mathäser Filmpalast in München Premiere gefeiert. Als ungleiches Brüderpaar und unverhofftes Ermittlerduo führt sie Ken Duken und Fabian Busch von den entlegenen Tälern der bayerischen Alpen über die engen Häuserschluchten Athens bis hin zu den trockenen Staubpisten der Peloponnes.

Das begeisterte Publikum im voll besetzten Dolby Cinema begrüßte für Sky Deutschland Elke Walthelm, Executive Vice President Content, Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland, und Executive Producer Andreas Perzl sowie für ACTION CONCEPT Produzent Heiko Schmidt. Neben den Regisseuren Tim Trachte (Folgen 1-5) und Ngo The Chau (6-10) anwesend waren zudem die Darsteller Ken Duken und Fabian Busch, Levi Busch, Yoran Leicher, Daniel Lommatzsch, Petra Morzé, Valentina Sauca und Dennis Scheuermann.

Weitere Gäste waren u.a. Natascha Ochsenknecht, Heinz-Josef Braun, Manuel Cortez, Ferdinand Hofer, Stephan Luca, Tareq Nassery, Silke Popp, Nicolas Reinke, Teresa Rizos, Tommy Schwimmer, Kathrin Anna Stahl, Daniela Vukovic und Sinta Weisz.

Die ersten, inhaltlich abgeschlossenen fünf Folgen von Staffel 1 starten am 24. Februar auf Sky und sind auch mit Streamingdienst WOW abrufbar. Im Herbst 2023 wird die erste Staffel mit fünf weiteren Folgen fortgesetzt.

Über "Drift - Partners in Crime": Polizisten, Partner wider Willen und Familie: Ali Zeller (Ken Duken) und Leo Zeller (Fabian Busch) könnten gegensätzlicher nicht sein. Sie sind selten einer Meinung, denken völlig verschieden - und doch verbindet die Brüder ihre gemeinsame Kindheit und ihr Beruf: Ali arbeitet beim Kommissariat für Operative Maßnahmen in München, Leo ist interner Ermittler beim LKA in Leipzig. Nach einer desaströs endenden Polizeiaktion geraten die Geschwister, die jahrzehntelang nichts miteinander zu tun haben wollten, ins Zentrum einer internationalen Verschwörung - und sind gezwungen im Team zu arbeiten. Dabei erweist sich ein lange verdrängter Familienkonflikt als ebenso große Herausforderung wie die Entschlossenheit ihrer Gegner: eine Organisation, deren Einfluss sogar weit in die Polizeibehörde hineinreicht. Niemandem ist zu trauen, selbst Alis Freundin, die Rechtsanwältin Maryam Soltani (Mona Pirzad), scheint gegen Ali Partei zu ergreifen. So sind die Brüder auf sich allein gestellt.

Produziert wurde die Serie von Heiko Schmidt mit ACTION CONCEPT in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Regie führten Tim Trachte ("Biohackers") und Ngo The Chau ("Tatort: Das Mädchen, das allein nach Hause geht") nach Drehbüchern von Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Markus M. Pajtler, Oskar Sulowski, Daniela Baumgärtl und Thomas André Szabó.

Neben Ken Duken ("Berlin Falling") und Fabian Busch ("Er ist wieder da") sind in weiteren Rollen u.a. Mona Pirzad ("Rheingold"), Nikola Kastner ("Nightlife"), Angelina Häntsch ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"), Daniel Lommatzsch ("Das Geheimnis des Totenwaldes"), Petra Morzé ("Nordwand"), Yoran Leicher ("Zu weit weg"), Xenia Tiling ("Der Beischläfer") und Liam Mockridge ("Der Klügere zieht aus") zu sehen.

Executive Producer für ACTION CONCEPT ist Daniel van den Berg. Für Sky Deutschland zeichnen verantwortlich Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer. "Drift - Partners in Crime" ist ab 24. Februar in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Sky zu sehen Die ersten fünf Folgen sind ab 24. Februar komplett mit Sky Q und Streamingdienst WOW abrufbar.

Facts: Originaltitel: "Drift - Partners in Crime", Actionserie, zehn Episoden à ca. 45 Minuten (fünf Folgen ab 24. Februar, fünf weitere Folgen im Herbst 2023), D 2022. Regie: Tim Trachte (Folge 1-5) und Ngo The Chau (Folge 6-10); Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Markus M. Pajtler (Head-Autoren), Oskar Sulowski, Daniela Baumgärtl und Thomas André Szabó; Produzent: Heiko Schmidt; Executive Producer: Daniel van den Berg (ACTION CONCEPT), Andreas Perzl, Florian Handler (Sky Studios). Darsteller: Ken Duken, Fabian Busch, Mona Pirzad, Nikola Kastner, Angelina Häntsch, Daniel Lommatzsch, Petra Morzé, Yoran Leicher, Xenia Tiling und Liam Mockridge. Produktion gefördert von German Motion Picture Fund.

