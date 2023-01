Sky präsentiert neue Original Doku-Serie über den ehemaligen spanischen König Juan Carlos auf dem Berlinale Series Market

Sky Deutschland

Vierteilige High-End Doku-Serie, produziert von gebrueder beetz filmproduktion im Auftrag von Sky Studios

Sky Original Doku-Serie über den Aufstieg und Fall des spanischen Ex-Königs Juan Carlos als Showcase auf dem Berlinale Series Market "Up next: Germany" am 20. Februar

2023 in Deutschland auf Sky und WOW, sowie in allen Sky Territorien wie England, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz

Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution

Unterföhring, 16. Januar 2023 - Sky verkündet heute erstmals die Produktion einer High-End Dokuserie über den Aufstieg und Niedergang des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos. Erste Einblicke in die vierteilige Sky Original Serie gibt es am 20. Februar als Showcase auf dem Berlinale Series Market "Up next: Germany", der einen Blick auf die interessantesten deutschen Serien in Produktion wirft. Im Lauf des Jahres 2023 wird die Serie auf Sky und WOW zu sehen sein.

Über die Juan-Carlos-Dokumentation:

Viele Jahre lang war Juan Carlos I. ein weltweit gefeierter spanischer Held, der Spanien mit seinen modernen, fortschrittlichen und demokratischen Werten reformierte, - bis Skandale und Anschuldigungen im Zusammenhang mit seinen Finanzangelegenheiten zu seiner Abdankung im Jahr 2014 führten.

Aus der Perspektive enger Freunde und Gefolgsleute, ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter und Kritiker wirft die vierteilige Doku-Serie ein neues Licht auf das Privatleben des ehemaligen Königs, einschließlich seiner Affären, Korruptionsvorwürfen und eines angeblichen Machtmissbrauchs - bis hin zu den Ereignissen und Umständen seiner Abdankung im Jahr 2014.

Dieser hochkarätige Doku-Thriller führt die Zuschauer rund um den Globus - von Madrid nach London, Monaco, Genf, Abu Dhabi und New York - und widmet sich den Anschuldigungen gegen den ehemaligen König im Kampf um Geld, Sex und Macht.

Produzent und Autor der Dokumentation ist der mehrfache Grimme-Preisträger Christian Beetz, der zusammen mit Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler von gebrueder beetz filmproduktion, sowie dem Autor Pedro Barbadillo die Serie realisiert hat. Executive Producer bei Sky Deutschland sind Christian Asanger und Felix Kempter, bei Sky Studios Barnaby Shingleton. Die vierteilige Doku-Serie wird von gebrueder beetz filmproduktion, einem Unternehmen der LEONINE Studios, im Auftrag von Sky Studios produziert.

Die Doku-Serie wird 2023 in allen Sky Territorien einschließlich England, Irland, Italien, Österreich und Schweiz gezeigt. Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios.

