Wer schafft es bis nach Berlin? Alle Spiele, alle Tore und alle Sensationen des DFB-Pokals 2022/23 ab Freitag live bei Sky

Nur auf Sky können Fans garantiert alle Spiele ihres Vereins live erleben: Sky überträgt in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen

Die 1. Hauptrunde ab morgen bis Montag bei Sky: Alle 30 Partien live mit vier Konferenzen

Borussia Dortmund bei 1860 München am Freitagabend mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss ab 20.45 Uhr live auf Sky Sport 2

Pokalwochenende u.a. mit den Partien Dynamo Dresden - VfB Stuttgart, Jahn Regensburg - 1. FC Köln, Bremer SV - Schalke 04, 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg, FC Chemnitz - Union Berlin und Energie Cottbus - Werder Bremen - jeweils exklusiv bei Sky

Nachholspiele Teutonia 05 Ottensen gegen RB Leipzig und Viktoria Köln gegen Bayern München am 30. bzw. 31. August live bei Sky

DFB-Pokal der Frauen: Holstein Kiel gegen VfL Bochum am 21. August live bei Sky

Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 28. Juli 2022 - An diesem Freitag geht's los und es heißt wieder David gegen Goliath und alles, was der DFB-Pokal zu bieten hat: Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 48 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in den exklusiven Original Sky Konferenzen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins live erleben. Von Freitag bis Montag steht die 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 auf dem Programm. Sky zeigt alle 30 angesetzten Begegnungen einzeln und in insgesamt vier Original Sky Konferenzen.

Den Auftakt am morgigen Freitag bestreiten u.a. Dynamo Dresden und VfB Stuttgart und in der späteren Partie 1860 München und Borussia Dortmund. Zu den weiteren Highlights der 1. Hauptrunde gehören die Begegnungen 1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg, Bremer SV gegen Schalke 04 oder Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Das Pokalwochenende beschließen der 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt am Montagabend.

Die Begegnungen Teutonia Ottensen gegen Titelverteidiger RB Leipzig sowie Viktoria Köln gegen Meister Bayern München werden Ende August nachgeholt, jeweils live auf Sky Sport.

Die Partie der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen zwischen Holstein Kiel und VfL Bochum wird am 21. August von Sky live übertragen.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga und-/oder Sport-Paket ( sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Fußball live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

