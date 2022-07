Sky Deutschland

Tradition, Spannung und viele Derbys: Saisonstart der 2. Fußball Bundesliga - Eröffnungsspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 am Freitag live bei Sky

Sky Moderator Hartmut von Kameke begrüßt die Zuschauer am Freitagabend ab 20.00 Uhr vom Betzenberg

Alle vier Partien am Samstagmittag ab 12.30 Uhr live, einzeln sowie in der Konferenz - u.a. mit FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg

Topspiel am Samstagabend zwischen 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf mit Sky Experte Torsten Mattuschka und Stefan Hempel ab 20.00 Uhr live aus der MDCC-Arena

Der Sonntag ab 13.00 Uhr live, alle Partien einzeln sowie in der Konferenz - u.a. mit Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig

Die 2. Bundesliga live: bis einschließlich 2024/25 alle 306 Spiele der 2. Fußball Bundesliga live auf Sky

Sky Sport News: "2. BL: Deine Vorschau" am heutigen Donnerstag ab 20.30 Uhr

Das beste TV-Erlebnis: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 und 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf jeweils in UHD HDR, innovative Features wie die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion auf Sky Q

Die 2. Bundesliga live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 14. Juli 2022 - Die 2. Fußball Bundesliga startet am Freitagabend und das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 steht stellvertretend für die charakteristischen Merkmale der anstehenden Saison 2022/2023. Schließlich ist die Liga - nicht zuletzt aufgrund der Aufsteiger aus Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern - gespickt mit etlichen Traditionsvereinen. Dank der großen Ausgeglichenheit innerhalb der 2. Bundesliga ist zudem große Spannung auch in dieser Spielzeit garantiert.

Hinzu kommen packende Derbys wie etwa das Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli, die vergangene Saison beide am Aufstieg schnupperten, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig, der 1. FCK gegen den KSC oder der 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth, Deutschlands ältestem Derby überhaupt.

Sky Kunden können alle 306 Spiele der 2. Fußball Bundesliga in der Saison 2022/2023 live verfolgen, den Großteil exklusiv.

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 am Freitagabend, zu der Sky Moderator Hartmut von Kameke die Zuschauer ab 20.00 Uhr vom Betzenberg begrüßt, sowie das Topspiel am Samstagabend zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf, das wie gewohnt Sky Experte Torsten Mattuschka und Stefan Hempel ab 20.00 Uhr kommentieren, können Sky Q Kunden zusätzlich in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD genießen.

FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg am Samstagmittag, Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig am Sonntagmittag

Am Samstag stimmt ab 12:30 Moderatorin Katharina Kleinfeldt die Sky Zuschauer auf die vier Spiele am Mittag ein, wenn unter anderem die Partie zwischen den Kiezkickern aus St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg ansteht.

Tags darauf steht das brisante Duell zwischen dem Hamburger SV, der erst in der Relegation an Hertha BSC scheiterte und somit doch noch den Aufstieg verpasste, und Neuling Eintracht Braunschweig an. Moderatorin Nele Schenker ordnet ab 13.30 Uhr diese sowie die weiteren Partien - der SC Paderborn trifft auf den Karlsruher SC, Hansa Rostock empfängt den 1. FC Heidenheim - ein.

Analysiert und abgerundet wird der erste Spieltag in "2. Liga - 1. Sahne: Dein Rückblick" am Sonntag um 16.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga.

Das beste TV-Erlebnis mit Sky Q: Ausgewählte Spiele in UHD-HDR, "Was hab' ich verpasst?" und zahlreiche Inhalte auf Abruf

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kunden auf spezielle Features freuen, mit denen sie die 2. Bundesliga-Spiele auf besondere Art und Weise erleben können. So bietet etwa die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Mit Sky Q live dabei sein

Die 2. Fußball Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket ( sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Bundesliga live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga bei Sky:

Donnerstag:

20.30 Uhr: "2. Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport News

Freitag:

20.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

Samstag:

12.30 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

12.30 Uhr: FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 2

12.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 3

12.30 Uhr: SV Sandhausen - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 4

12.30 Uhr: Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 5

15.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

20.00 Uhr: Topspiel 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

Sonntag:

13.00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

13.00 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2

13.00 Uhr: SC Paderborn 07 - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 3

13.00 Uhr: Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 4

16.00 Uhr: 2. Liga - "1. Sahne: Dein Rückblick" auf Sky Sport Bundesliga

