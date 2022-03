Sky Deutschland

Sky feiert am 8. März International Women's Day auf Sky Sport News

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sky Sport News widmet sich den gesamten Tag dem Weltfrauentag

Im Studio u.a. zu Gast: Motorsportlerin Sophia Flörsch, Triathletin Laura Philipp, ehem. Fußballnationalspielerin Tabea Kemme sowie DFB-U17 Nationaltrainerin Friederike ("Fritzy") Kromp

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Frauensport besitzt gewaltiges Entwicklungspotential"

International Women's Day auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Sky Sport Pakets

Unterföhring, 07. März 2022 - Am 8. März ist Weltfrauentag und Sky möchte diesen unter anderem auf seinem 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News einen ganzen Tag lang feiern. Ab 09.00 Uhr widmet sich Sky Sport News hierbei unterschiedlichsten Themen wie etwa der Chancengleichheit im Profibereich und in der Nachwuchsförderung, dem Menstruationszyklus im Trainingsalltag oder der Frauenquote in Führungspositionen im Sport.

Hierzu werden über den gesamten Tag zahlreiche Gäste im Studio begrüßt, die sich zu den einzelnen Thematiken äußern und diese bewerten - unter anderem Motorsportlerin Sophia Flörsch, Triathletin Laura Philipp, die ehemalige Fußballnationalspielerin Tabea Kemme sowie die DFB-U17 Nationaltrainerin Friederike ("Fritzy") Kromp.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Frauensport besitzt ein gewaltiges Entwicklungspotential, das wir zukünftig noch stärker nutzen wollen, in dem wir Sportlerinnen und Athletinnen eine größere Plattform bieten. Sky wird den Profisport der Frauen durch eine verstärkte Ausstrahlung in den Vordergrund rücken und so nicht nur steigende Zuschauernachfragen bedienen, sondern zugleich Sportverbände mit interessierten Sponsoren und Unternehmen zusammenbringen."

So baut Sky auch zukünftig sein Angebot im Frauensport weiter aus. Derzeit zeigt Sky neben dem DFB-Pokal der Frauen und der W-Series im Motorsport beispielsweise auch die Majors der Frauen oder die Ladies European Tour im Golf.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Sky Sport Pakets sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell