Der Super Samstag mit dem Topspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München und der Zweitliga-Hit Hamburger SV gegen Werder Bremen am Sonntag live und exklusiv bei Sky /

Mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann ab 14.00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom "tipico Topspiel der Woche" aus Frankfurt

Der Sonntag unter anderem mit Felix Magath, Journalistin Claudia Neumann und Sky Experte Didi Hamann bei "Sky90" und allem rund um die Sonntagsspiele in "Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" mit den "Highlights XXL"

Das Nordderby HSV gegen Werder am Sonntag exklusiv ab 13.00 Uhr

Zusätzlich KSC gegen Schalke und Ingolstadt gegen St. Pauli am Samstag sowie Dynamo Dresden gegen Darmstadt am Samstagabend

Die 2. Bundesliga live: alle Partien des 23. Spieltags am Wochenende live, unter anderem FC Schalke 04 - SC Paderborn am Freitag, Werder Bremen - FC Ingolstadt am Samstag sowie FC St. Pauli - Hannover 96 am Sonntag exklusiv

Das beste TV-Erlebnis: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt - Bayern München und Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie "Meine Konferenz" und die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion auf Sky Q

Alles an einem Ort und auf einer Rechnung: Durch die erweiterte Kooperation mit DAZN können Sky Q Kunden die Bundesliga am Freitag und Sonntag sowie alle weiteren Inhalte von DAZN live auf zwei linearen DAZN-TV-Kanälen und über die DAZN-App auf Sky Q sehen

Die Bundesliga live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 24. Februar 2022 - Im Mittelpunkt des 24. Spieltags steht die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Tabellenführer Bayern München am Samstagabend. Die Hessen haben die letzten beiden Bundesliga-Partien gegen den Rekordmeister gewinnen können und Fußballdeutschland schaut gespannt auf dieses Topspiel, ob die Bayern ein weiteres Mal stolpern. In der Liga ist die Eintracht im grauen Mittelfeld der Tabelle versunken nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie und einem Rückstand von sechs Punkten auf die internationalen Plätze.

Ab 17.30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer aus dem Deutsche Bank Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 und bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Original Sky Konferenz mit Gladbach - Wolfsburg am Samstagnachmittag

Bereits am Nachmittag gibt es zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften, aktuell 12. und 13., straucheln in der Liga und könnten sich durch einen Sieg Luft im Abstiegskampf verschaffen. Die Partie ist einzeln sowie in der Original Sky Konferenz zu sehen. Zeitgleich spielen außerdem der Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld, Union Berlin - FSV Mainz 05, SC Freiburg - Hertha BSC und SpVgg. Greuther Fürth - 1. FC Köln.

Sky überträgt ab 14.00 Uhr den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderator Michael Leopold begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime des deutschen Fußballs im "tipico Countdown" und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein.

Bereits am Donnerstagabend widmet sich um 20.00 Uhr "Matchplan" dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Mirko Slomka die Eintracht, während Achim Beierlorzer seinen Plan für die Bayern präsentiert.

Der Zweitligahit Hamburger SV gegen Werder Bremen am Sonntagmittag

Am Sonntag kommt es in der 2. Bundesliga zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Erzrivalen HSV gegen Werder. Zugleich ist es aktuell das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer (Werder) gegen den Tabellenzweiten (HSV), beide Teams dürfen sich also berechtigten Aufstiegshoffnungen machen. Die Bremer hatten nach sieben Siegen in Folge am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Ingolstadt erstmalig wieder Punkte abgegeben. Der HSV kam in Sandhausen ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus. Sky überträgt am Sonntag live ab 13.00 Uhr. Bereits am Samstag kommt es unter anderem zu den Partien Karlsruher SC gegen Schalke 04 und Ingolstadt gegen St. Pauli. Das Topspiel am Samstagabend bestreiten Dynamo Dresden und Darmstadt 98.

"Bundesliga - Deine Vorschau" am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Bundesliga-Wochenende bei Sky am Freitagabend ab 21.30 Uhr in "Bundesliga - Deine Vorschau", in der Moderator Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22.30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und VfB Stuttgart.

"Sky90" und "Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, aber insbesondere das Nordderby in der 2. Bundesliga, stehen auch am Morgen danach bei "Sky90" im Fokus. Am Sonntag ab 11.30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal den Bundesliga-Trainer und Ex-Nationalspieler Felix Magath, die Journalistin Claudia Neumann sowie Sky Experte Didi Hamann. Während der Sendung wird es auch eine Live-Schalte ins Hamburger Volksparkstadion zu den Ikonen Willi Lemke und Horst Hrubesch geben.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Bundesliga beginnt um 16.30 Uhr "Dein Fußball Sonntag - Die Show" mit Nele Schenker und Michael Leopold, in deren Verlauf in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der drei Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden - schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17.30 Uhr gibt es die Highlights von VfL Bochum und RB Leipzig und um 19.30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen FC Augsburg gegen Borussia Dortmund.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten "100% Meijer" und "Didi Hamann spricht - Klartext", in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen. In "2. Liga - 1. Sahne" wird auch der Spieltag der 2. Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.

Alles an einem Ort: durch die Kooperation mit DAZN können Sky Q Kunden die Bundesliga auch am Freitag und Sonntag live über ihren Sky Receiver sehen

Sky Kunden, die noch mehr wollen, können durch die erweiterte Kooperation zwischen Sky und DAZN ab sofort ihr DAZN-Abonnement bequem über Sky buchen und das beste Sportangebot an einem Ort und auf einer Rechnung genießen: mit unter anderem der Bundesliga, 2. Bundesliga, der Premier League, dem DFB-Pokal und der Formel 1 bei Sky sowie der Bundesliga am Freitag und Sonntag, der UEFA Champions League, der spanischen La Liga und US-Sport auf DAZN - alles auf einer Plattform.

Sky Kunden, die DAZN über Sky buchen, genießen das Beste von DAZN auf den zwei linearen DAZN-TV-Kanälen DAZN1 und DAZN2, die die besten Live-Inhalte von DAZN zeigen und auf allen Sky Receivern verfügbar sind, einschließlich Sky Q, Sky+ und der Sky Q Mini Box.

Über die DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, eine noch größere Auswahl an spannenden Live-Sport-Events und können dort alle DAZN-Inhalte sehen.

Das beste TV-Erlebnis mit Sky Q: "Meine Konferenz", ausgewählte Spiele in UHD-HDR, "Was hab' ich verpasst?" und zahlreiche Inhalte auf Abruf

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kunden auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am "Super Samstag" auf besondere Art und Weise erleben können. Mit der "Meine Konferenz"-Funktion können die Zuschauer eine Live-Konferenz ganz nach ihren Wünschen zusammenstellen. Zudem bietet die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.

Sky Q Kunden mit UHD-Option können die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg, das Topspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München und Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD genießen.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Bundesliga X-Stream mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Rückrundenstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.

Der 24. Bundesliga-Spieltag bei Sky

Donnerstag:

19.30 Uhr: "2. Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport News

20.00 Uhr: "Matchplan" mit Eintracht Frankfurt (Mirko Slomka) gegen Bayern München (Achim Beierlorzer) auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

15.30 Uhr: "Wer wird MVP?" auf Sky Sport Bundesliga 1

18.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Lea Schüller" auf Sky Sport Bundesliga 1

21.30 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 1

22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14.00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.25 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 3

15.25 Uhr: SpVgg. Greuther Fürth - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4

15.25 Uhr: SC Freiburg - Hertha BSC Berlin auf Sky Sport Bundesliga 5

15.25 Uhr: 1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore: Die InterwettenHighlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" Eintracht Frankfurt - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Dynamo Dresden - Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore: Die InterwettenHighlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11.30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6, u.a. mit dem Nordderby Hamburger SV gegen Werder Bremen

16.30 - 22.00 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Bundesliga Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

16.45 - 17.15 Uhr: "100% Meijer" auf Sky Sport Bundesliga 1

17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Bochum - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1

18.00 - 18.30 Uhr: 2. Liga - "1. Sahne: Dein Rückblick" auf Sky Sport Bundesliga 1

19.00 - 19.15 Uhr: "Didi Hamann spricht - Klartext" auf Sky Sport Bundesliga 1

19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" mit FC Augsburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1

23.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport Bundesliga 1

Montag:

18.30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann und Fuss" auf Sky Sport Bundesliga 1

