Drehstart zur Jubiläumsstaffel: 30 Jahre "Quatsch Comedy Club" mit über 50 Comedians ab 2022 exklusiv bei Sky Comedy und Sky Ticket

Unterföhring (ots)

Über 50 Comedians bei der neuen Jubiläumsstaffel dabei, u.a. Atze Schröder, Sascha Grammel, Michael Mittermeier, Chris Tall, Oliver Pocher und viele weitere sowie Newcomer wie Filiz Tasdan

13 neue Stand-Up Shows mit großen Stars und neuen Talenten sowie zwei Best-of Episoden

Produziert von B28 Produktion GmbH

Die neue Staffel startet Ende Januar bei Sky Comedy und Sky Ticket

Unterföhring, 13. Oktober 2021 - Nach erfolgreichen vier Staffeln geht der Quatsch Comedy Club als legendäres Format auf Sky Comedy in die nächste Runde und feiert dabei in einer fulminanten Jubiläums-Staffel sein 30-jähriges Bestehen.

Ab Mitte Oktober werden neue Folgen der fünften Staffel des legendären "Quatsch Comedy Clubs" von und mit Thomas Hermanns in Berlin produziert.

Auf der Bühne könnte das Star-Aufgebot nicht größer sein. Neben namenhaften Größen wie Atze Schröder, Sascha Grammel, Michael Mittermeier, Oliver Pocher und Chris Tall treten auch talentierte Newcomer der deutschen Comedy-Szene wie Filiz Tasdan auf.

Die Jubiläumsstaffel wartet mit besonderen Programmpunkten auf. Thomas Hermanns führt durch ein einstündiges Auftakt-Special mit tollen, nostalgischen Rückblicken, bekannten Gästen, sowie spannenden Ausblicken mit neuen Gesichtern. Aber vor allem mit jeder Menge Stand-Up-Comedy at it's best! Dem schließen sich dann vollgepackte Doppelfolgen an, die garantiert bei jedem für Lachtränen sorgen.

Gastgeber Thomas Hermanns freut sich auf das Jubiläum: "30 Jahre 'Quatsch Comedy Club' - in der neuen Staffel bei Sky Comedy feiern wir eine ganze Staffel lang! Stars und Newcomer gratulieren und präsentieren ihre neuesten Nummern, wir wühlen ein wenig in unserem Archiv und wir beginnen mit einer tollen Geburtstagsparty! Stand Up in Deutschland ist jetzt erwachsen, aber auf keinen Fall schon in der Midlife Crisis... let's celebrate!"

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Eine Institution feiert runden Geburtstag: Der 'Quatsch Comedy Club' steht schon seit 30 Jahren für gute Unterhaltung. Grund genug, dieses Jubiläum bei Sky gebührend zu feiern."

Ende Januar 2022 startet die neue Staffel exklusiv auf Sky Comedy sowie bei Sky Ticket.

Über "Quatsch Comedy Club":

In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars und Neuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand. Seit fast 30 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows widerspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart ist der "Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie, Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der Deutschen Entertainment-Landschaft.

Originaltitel: "Quatsch Comedy Club", Deutschland, Show, 15 Episoden je ca. 30 Minuten bzw. die Jubiläumsfolge mit rund 60 Minuten, D 2021, produziert von B28 Produktion GmbH.

