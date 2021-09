Sky Deutschland

Das neue Zuhause der NHL: Sky Deutschland sichert sich exklusive Übertragungsrechte bis 2025

Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt

Rund 300 Begegnungen pro Saison wird Sky in den kommenden vier Jahren live übertragen, den Großteil davon exklusiv in Deutschland

Neben Deutschland wird Sky auch in Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol Live-Übertragungen über alle Verbreitungswege anbieten

Verfügbar mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (lineares TV oder Sky Go) sowie auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 30. September 2021 - Leon Draisaitl und die beste Eishockey-Liga der Welt haben ab sofort ein neues Zuhause. Sky Deutschland erwirbt umfangreiche Übertragungsrechte an der National Hockey League (NHL) und wird die nordamerikanische Eishockey-Liga in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol live übertragen. Der neue Vertrag umfasst die Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege.

Mit der Live-Übertragung von rund 300 Spielen pro Saison wird Sky seinen Kunden in den kommenden vier Spielzeiten mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden. Umfasst sind darin Spiele der Regular Season und der Stanley Cup Playoffs, mit unter anderem dem NHL Winter Classic, dem NHL All-Star Game und allen Partien der Stanley Cup Finals. Außerdem wird Sky regelmäßig den NHL Saturday und NHL Sunday (ehemals European NHL Game of the Week) zeigen, in dessen Rahmen Spiele an den Wochenenden mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit stattfinden.

Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Alle weiteren Begegnungen der NHL, die Sky nicht live überträgt, werden für die Fans weiterhin über nhl.tv empfangbar sein. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Mit Leon Draisaitl, der 2020 als MVP der Liga ausgezeichnet wurde, Tim Stützle, der im selben Jahr an Position drei des Drafts gewählt wurde, und vielen mehr spielt derzeit eine goldene Generation junger deutscher Spieler in der NHL. Auf ihre Auftritte und die der weltbesten internationalen Eishockey-Stars dürfen sich unsere Kunden in den kommenden vier Jahren freuen. Die NHL ist einer der attraktivsten Sportwettbewerbe weltweit und bringt neben Fußball, Motorsport, Handball, Tennis, Golf und Leichtathletik eine tolle neue Sportart in unser Programmangebot."

David Proper, NHL Senior Executive President of Media & International Strategy: "Die Partnerschaft mit Sky ist ein wichtiger Teil unserer fortlaufenden Bemühungen, unser Spiel weltweit zu fördern und die internationalen Stars unseres Sports zu den leidenschaftlichen Fans in ihren Heimatländern nach Hause zu bringen. Sky hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz, wenn es um die Umsetzung von Sport-Übertragungen auf höchstem Niveau und den Aufbau von Marken in Deutschland geht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de) live dabei sein.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Neben den Live-Übertragungsrechten hat sich Sky auch umfangreiche Highlight-Rechte gesichert, dank derer die Fans der NHL bei Sky immer rundum informiert bleiben. Unter anderem werden offizielle Highlight-Magazine der NHL im Programm von Sky Sport zu sehen sein und Höhepunkte der Spiele regelmäßig für alle Sky Kunden auf Sky Sport News gezeigt. Und auch Fans, die noch keine Sky Kunden sind, können in Form von Highlight-Clips auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf den Social Media Channels von Sky Sport die spektakulärsten Tore, Torwartparaden und Bodychecks aus der NHL erleben.

Der Auftakt der NHL 2021/22 bei Sky

Zum ersten Mal können Eishockeyfans in der Eröffnungsnacht der neuen Saison vom 12. auf den 13. Oktober live dabei sein. Die Spielzeit 2021/22 beginnt mit einem Doppelpack, zu dessen Beginn der Stanley Cup Champion Tampa Bay Lightning sein drittes Titelbanner unter das Hallendach der heimischen Amalie Arena hängen wird. Im Anschluss an die Zeremonie trifft der Titelverteidiger auf die Pittsburgh Penguins (ab 1.30 Uhr live), bevor danach das 32. NHL-Franchise, die Seattle Kraken, in der T-Mobile Arena bei den Vegas Golden Nights sein erstes Regular-Season-Spiel überhaupt bestreitet (ab 4.00 Uhr live). Für das neue Team aus Seattle steht der deutsche Goalie Philipp Grubauer zwischen den Pfosten.

Tags darauf wird Sky auch das erste Saisonspiel der Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl live übertragen, wenn sie in der in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober um 4.00 Uhr die Vancouver Canucks empfangen.

Weitere Informationen zu den NHL-Übertragungen bei Sky sowie der konkreten Spielauswahl folgen zu Saisonbeginn.

