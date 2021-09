Sky Deutschland

Sky Ticket im Oktober: Das Sky Original "Die Ibiza Affäre" und brandaktuelle Filmhits wie "The Suicide Squad" und "Free Guy"

Unterföhring (ots)

Die Dramaserie "Die Ibiza Affäre" mit Nicholas Ofczarek ab 21. Oktober

Die neuen Comedyserien "Young Rock" mit Dwayne Johnson und "Wellington Paranormal" von Taika Waititi sowie der spanische Teenie-Sci-Fi-Hit "Disco Paraiso - Das Geheimnis von Almanzora"

Die Filmhits "The Suicide Squad" mit Margot Robbie und Idris Elba sowie "Free Guy" mit Ryan Reynolds brandaktuell

Weitere Filmpremieren: "Mortal Kombat", "Jim Knopf und die wilde 13", der Thriller "Fatale" mit Hilary Swank und Steven Soderberghs "Let Them All Talk" mit Meryl Streep

Neue Dokus wie "Audrey", "Charles und Diana - Eine folgenschwere Hochzeit" und "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi"

Sky Ticket jetzt mit neuem hochwertigen Look and Feel für ein einheitliches Erscheinungsbild der Streamingdienste von Sky in ganz Europa

Unterföhring, 22. September 2021 - Im Oktober wird es spannend auf Sky Ticket. Wenn Nicholas Ofczarek als Detektiv in der Sky Original Dramaserie "Die Ibiza Affäre" versucht, an Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache ranzukommen, wenn Margot Robbie, Idris Elba und John Cena als DC-Superschurken in "The Suicide Squad" einen irren Einsatz wagen und wenn die Doku "Audrey" einen faszinierenden Blick auf das Leben von Hollywood-Ikone Audrey Hepburn wagt.

Zu den weiteren Serienhighlights im Oktober zählt "Young Rock". Hier wird augenzwinkernd ein fiktiver Blick auf die Jugend von Superstar Dwayne "The Rock" Johnson geworfen. "Wellington Paranormal" ist ein neuseeländischer Crime-Comedy-Hit von den beiden Freunden Taika Waititi ("Thor: Tag der Entscheidung") und Jemaine Clement ("Flight of the Conchords"). Und die neue spanische Serie "Disco Paraiso - Das Geheimnis von Almanzora" begibt sich auf die Spuren von "Stranger Things", wenn in einem spanischen Küstenort ein paar Teenager verschwinden und sich ein Junge auf die Suche nach ihnen macht.

Neben dem aktuellen Hit "The Suicide Squad" läuft auch bereits am 29. September "Free Guy" mit Ryan Reynolds kurz nach seinem Kinostart bei Sky Ticket an. Auch auf die spektakuläre Games-Verfilmung "Mortal Kombat" dürfen sich alle Filmfans bei Sky Ticket freuen. "Jim Knopf und die wilde 13" ist ein Spaß für die ganze Familie und in "Let Them All Talk" schickt Steven Soderbergh Meryl Streep als Starautorin auf eine ereignisreiche Kreuzfahrt. Außerdem können auch den ganzen Oktober weiter alle 24 Bond-Filme von "James Bond jagt Dr. No" bis "Spectre" über Sky Ticket abgerufen werden. Rund um Halloween gibt's außerdem ein extragroßes Programm an rund 60 Horror-Hits. Von neuesten Krachern wie "Wrong Turn - The Foundation" und "Der Unsichtbare" bis zu Klassikern wie George A. Romeros Kult-Hits "Die Nacht der lebenden Toten" und "Zombie", den "Scream"- und "Underworld"-Reihen und vielen weiteren Schockern.

Neue Dokumentationen: Charles und Diana - Eine folgenschwere Hochzeit", "Der Kampf gegen Covid-19" aus Sicht eines Wissenschaftlers und die HBO-Produktion "Black Art: In the Absence of Light", die einen aufregende Fokus auf schwarze Künstler legt.

Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "They Want Me Dead", "Godzilla vs. Kong", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Tenet" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones" und "Sex and the City" und Specials wie "Friends: The Reunion".

Die neuen Sky Ticket Highlights im Oktober:

Serien und Shows:

Der Fluch von Akakor - Der verlorene Schatz des Regenwaldes S1 (3.10.) - History

Young Rock S1 (4.10.)

Murder at my Door S1 (5.10.)

Hudson & Rex S3 (5.10.) - Warner TV Serie

Die Wrack-Ermittler - Unglück auf dem Meer S1 (6.10.) - Nat Geo

Framed by the Killer S1 (7.10.)

Younger S7 (9.10.) - Warner TV Comedy

Wellington Paranormal S1 (12.10.)

Miracle Workers: Oregon Trail S3 (12.10.) - Warner TV Comedy

Willkommen in Flatbush, Brooklyn S1 (13.10.)

Animal Kingdom S5 (15.10.) - Warner TV Serie

The Drowning S1 (17.10.) - 13th Street

It's Always Sunny in Philadelphia S8 (19.10.)

Die Ibiza Affäre S1 (21.10.)

Primates S1 (22.10.)

Disco Paraiso - Das Geheimnis von Almanzora S1 (24.10.)

The Syndicate - Das Leben ist kein Jackpot S4 (26.10)

The Deceived S1 (24.10.) - 13th Street

Departure - Das Zugunglück S2 (25.10.) - Universal TV

Day of the Dead S1 (27.10.) - Syfy

Critter Fixer: Zwei Tierärzte für alle Felle S1 (27.10.) - Nat Geo Wild

The Flight Attendant S1 (28.10.) - Warner TV Serie

Verdacht/Mord S2 (31.10.) - 13th Street

Dokumentationen:

Phil Tippett: Meister der fantastischen Kreaturen (2.10.)

Fake Famous (4.10.)

Charles und Diana - eine folgenschwere Hochzeit (8.10.)

Black Art: in the Absence of Light (11.10.)

Der Kampf gegen Covid-19 (15.10.)

Covid-Tagebücher New York (18.10.)

Audrey (22.10.)

Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi (21.10.)

Kim Kardashian West: The Justice Project (28.10.)

Filme:

Free Guy (seit 29.9.)

Der Göttliche Andere (2.10.)

Blood On My Name (4.10.)

The Suicide Squad (7.10.)

Flucht aus Pretoria (10.10.)

The Wolf of Snow Hollow (12.10.)

Mortal Kombat (15.10.)

Fatale (16.10.)

Let Them All Talk (18.10.)

Jim Knopf und die wilde 13 (22.10.)

Beyond the Law (23.10.)

Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! (24.10.)

Feind oder Freund (25.10.)

Our Ladies (29.10.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Ungezähmtes Tal S1 (1.10.)

Ted (3.10)

Unsere Erde aus dem All S1 (3.10.)

Argo (8.10.)

The Mindy Project S6 (13.10.)

Into the Wild: Colombia S1 (14.10.)

The Fog - Nebel des Grauens (27.10.)

Letzte Chance:

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (bis 10.10.)

Ich war noch niemals in New York (bis 16.10.)

The Peanut Butter Falcon (bis 18.10.)

Bloodshot (bis 26.10.)

Midway - Für die Freiheit (bis 31.10.)

Neue Kids-Hits:

Grizzy und die Lemminge S1 Fortsetzung (4.10.) - Boomerang

Bibi und Tina S1 Fortsetzung (4.10.) - Junior

100% Wolf - Die Legende des Mondsteins S1 (9.10.) - Junior

Craig of the Creek - Im Wald der Abenteuer S1 Fortsetzung (12.10.) - Cartoon Network

DC Super Hero Girls S1 (18.10.) - Cartoon Network

Die Fungies S1 (25.10.) - Cartoon Network

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

