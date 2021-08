Alle acht bisherigen "Fast & Furious"-Filme rund um die Uhr auf Sky Cinema Fast & Furious und mit Sky Ticket

Sky Deutschland

Vom 20. bis 29. August laufen alle acht F&F-Filme rund um die Uhr auf dem Sender Sky Cinema Fast & Furious

Die vorherigen Hits des aktuellen Kino-Megaerfolges "Fast & Furious 9" auch mit Streamingdienst Sky Ticket

Die acht "Fast & Furious"-Filme jederzeit auch mit Sky Q abrufbar

Unterföhring, 18. August 2021 - Bitte anschnallen: Sky präsentiert die schnellste Filmreihe aller Zeiten. Vom 20. bis 29. August laufen auf Sky Cinema Fast & Furious alle acht Vorgängerfilme des aktuellen Kinoerfolges "Fast & Furious 9" rund um die Uhr. Die Vollgas-Hits von "The Fast and the Furious" bis "Fast & Furious 8" mit Vin Diesel sind dazu auch mit Streamingservice Sky Ticket abrufbar. Auch mit Sky Q sind die Filme jederzeit auf Abruf zu sehen.

Genau 20 Jahre ist es her, dass Vin Diesel erstmals als Dom Toretto in "The Fast and the Furious" (2001) mit seiner Straßenrenn-Crew und jeder Menge illegaler Highspeed-Machenschaften auf der Kinoleinwand für PS-Furore gesorgt und dabei auch Paul Walker als Undercover-Cop in seinen Bann gezogen hat. Mit den Nachfolgern "2 Fast 2 Furious" (2003), "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006), "Fast & Furious" - Neues Modell. Originalteile.", "Fast & Furious Five" (2011), "Fast & Furious 6" (2013), "Fast & Furious 7" (2015) und "Fast & Furious 8" (2017) wuchs die F&F-Reihe dann zu einem fulminanten Film-Franchise an, dem bald auch Superstars wie Dwayne Johnson, Jason Statham und Charlize Theron angehörten. "Fast & Furious 9" läuft gerade auch in Deutschland mit riesigem Erfolg. Auf Sky Ticket gibt es dazu mit allen vorherigen Teilen die komplette Vorgeschichte.

