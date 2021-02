Sky Deutschland

Noch mehr HDR bei Sky: Die beliebtesten Sky Originals jetzt mit Sky Q in bester Bildqualität genießen

Unterföhring (ots)

- Die hochkarätigsten Sky Originals sind künftig mit Sky Q auch in UHD und HDR jederzeit auf Abruf verfügbar - Gleich zum Start in UHD HDR: 13 Serien-Blockbuster wie ""Das Boot", "Hausen", "Gangs of London", "Riviera" und "Tin Star" - Deutsche Sky Originals und der Blockbuster "Wonder Woman 1984" mit Dolby Atmos Ton verfügbar - Der Ausbau des UHD HDR Angebots auf Sky Q geht in den kommenden Monaten kontinuierlich weiter

23. Februar 2021 - Viele Millionen Fernseher und Heimkino-Projektoren in Deutschland sind mittlerweile UHD-HDR-fähig - und Sky Q liefert das perfekte Programm dazu. Nach dem erfolgreichen Start mit den Topspielen der Fußball-Bundesliga und ausgewählten Spielen der UEFA Champions League im Herbst 2020 baut Sky das Programmangebot in UHD und HDR weiter aus.

"Das Boot" und "Gangs of London" in UHD HDR

Ab sofort kommen auch Serienfans auf Ihre Kosten und genießen mit Sky Q viele beliebte und preisgekrönte Sky Originals nicht nur in ultrascharfem UHD, sondern zusätzlich in HDR. High Dynamic Range (HDR) bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast. Gleich zum Start im Februar und März stehen die deutschen Erfolgsserien "Der Pass", "Das Boot" (Staffel 1+2), "Hausen" und "8 Tage" in HDR auf Abruf zur Verfügung. Hinzu kommen die internationalen Sky Originals "A Discovery of Witches" (S1+2), "Gangs of London", Patrick Melrose", "Britannia" (S1+2), "Catherine the Great", "Riviera" (S1+2), "Temple", "Save Me" (S1+2), sowie "Tin Star" (S2+3), die ebenfalls in UHD und HDR abrufbar sind.

Noch mehr Programm in UHD HDR

Und das Portfolio wächst weiter: Kontinuierlich kommen weitere Sky Originals in UHD HDR hinzu. Geplant ist außerdem, in Zukunft weitere Serien, sowie Spielfilme und Dokumentationen in UHD HDR anzubieten. Und auch im Livesport wird weiter aufgestockt: Geplant ist etwa, künftig neben Fußball auch Formel-1-Rennen und weitere große Sportevents in HDR zu übertragen.

Mehr deutsche Sky Originals in Dolby Atmos

Gute Nachrichten auch für Klangfans: Nach dem viel beachteten Start mit "Das Boot" (Staffel 1 + 2) im vergangenen Jahr sind nun auch die weiteren deutschen Sky Originals "Der Pass", "8 Tage", und "Hausen" mit Sky Q erstmals im 3D-Audioformat Dolby Atmos verfügbar. Als weiteres brandaktuelles Highlight erleben Kunden mit dem Sky Cinema Paket den Blockbuster "Wonder Woman 1984" noch vor dem Kinostart mit Sky Q in UHD und Dolby Atmos (Englisch und Deutsch).

Max Ehrhardt, Director Product Management Residential bei Sky Deutschland:

"Sky Q ist die perfekte Destination für alle Fans purer Emotionen und der besten Bildqualität. Kunden mit UHD-Option erleben künftig auf nur einer Plattform einzigartige Sky Originals und exklusive Livesportevents von Sky ohne Aufpreis auch in HDR, dazu gibt's die Programmhighlights von Netflix, Prime Video, oder YouTube, ebenfalls in UHD und HDR. Und für Soundenthusiasten wächst das Angebot an Titeln mit einzigartigem Dolby Atmos Ton. Alles einfach auf Sky."

So genießen Kunden UHD, HDR und Dolby Atmos mit Sky Q

Um die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden lediglich einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option. Für Dolby Atmos müssen Atmos-fähige Devices wie Soundbars, Lautsprechersets, Smart TVs oder AV-Receiver mit dem Sky Q Receiver verbunden sein.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Prime Video, Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited

