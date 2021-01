Sky Deutschland

Bayern München zu Gast in Augsburg und die Spitzenspiele Leverkusen gegen BVB sowie Leipzig gegen Union. Der 17. Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Dienstag und Mittwoch live nur bei Sky /

- Jeweils ab 17.30 Uhr begrüßen Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann am Dienstag sowie Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus am Mittwoch die Zuschauer live aus dem Studio - Exklusiv für Sky Q Kunden: Leverkusen gegen Dortmund und Augsburg gegen Bayern in UHD und in HDR - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 18. Januar 2021 - Mit einem 2-1 Arbeitssieg gegen den SC Freiburg hat sich Bayern München die Hinrunden-Meisterschaft gesichert und die Ausrutscher der Konkurrenz genutzt. Jetzt muss das Team von Hansi Flick zum Bayern-Derby nach Augsburg reisen. Die Konkurrenz spielt in der Englischen Wochen direkt gegeneinander: RB Leipzig erwartet den Überraschungs-Fünften Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen spielt gegen Borussia Dortmund.

Sky überträgt alle neun Begegnungen des 17. Spieltags live und exklusiv überträgt. Die insgesamt sieben Spiele, die um 20.30 Uhr angepfiffen stehen zusätzlich auch in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Am Dienstag um 17:30 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer aus dem Studio. In der frühen Partie des Abends trifft Borussia Mönchengladbach auf Werder Bremen. Ab 20:25 Uhr stehen dann drei weitere Paarungen auf dem Programm. Die seit vier Ligaspielen sieglosen Leverkusener treffen auf Borussia Dortmund, die durch das Unentschieden gegen Mainz erneut unerwartet Punkte liegen gelassen haben. Parallel hierzu spielen noch Hertha BSC gegen TSG 1898 Hoffenheim und FSV Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg.

Moderator Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus führen dann ebenfalls ab 17:30 Uhr durch den Mittwochabend. Zum Auftakt kommt es bei der Partie Schalke 04 gegen 1.FC Köln zu einem Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Die Königsblauen könnten mit einem Sieg wieder Hoffnung schöpfen und den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte verringern. Hier stehen aktuell die Domstädter, die nunmehr seit fünf Spielen ohne Sieg sind. Im Anschluss treffen der FC Augsburg und der FC Bayern München aufeinander. RB Leipzig erwartet Union Berlin. Die weiteren Partien sind Bielefeld gegen Stuttgart und Freiburg gegen Frankfurt.

Der 17. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Dienstag:

17.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 1

20.25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

20.25 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20.25 Uhr: Hertha BSC - TSG 1898 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3

20.25 Uhr: FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Mittwoch:

17.30 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1

20.25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

20.25 Uhr: FC Augsburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20.25 Uhr: RB Leipzig - FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 3

20.25 Uhr: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 4

20.25 Uhr: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5

22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

