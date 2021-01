Sky Deutschland

Mit Sky fit und inspiriert durch den Lockdown: Das Beste aus Fitness, Lifestyle, Reisen und Kochen mit Sky Q jederzeit auf Abruf

Unterföhring (ots)

- Alles einfach auf Sky: Die besten Fitness- und Lifestyle-Programme ab sofort jederzeit auf Sky Q auf Abruf verfügbar - Fitness, Yoga, Aerobics: Mit der brandneuen Fitness-Sektion auf Sky Q starten Zuschauer topfit ins Frühjahr - Reisen, Kochen, Gesundheit: Lebenslust statt Lockdownfrust mit Sky - "Ich will Sport machen": Schneller und einfacher Zugriff mit der Sky Q Sprachsteuerung

15. Januar 2021 - Egal ob sich Sky Q Kunden vor dem Home Office die Bauchmuskeln trainieren oder sich in ferne Länder träumen wollen: Ab sofort finden sie auf Sky Q ausgewählte Inhalte aus der Fitness-und Lifestyle-Welt übersichtlich zusammengestellt und bequem jederzeit auf Abruf.

Sky an, Workout

Wenn im Januar der Weihnachtsbaum dem Crosstrainer weicht und das Raclette-Set dem Smoothie-Mixer, dann heißt es für viele: Kilos purzeln lassen und fit werden fürs Frühjahr. Auf Sky Q finden Interessierte jederzeit das passende Programm: Workout- und Wellnessvideos der beliebten "Cyberobics"-Reihe, das SkyGym mit Nele Schenker, Sendungen wie die Kids-Reihe "Fit mit Felix" und weitere Inhalte der ARD Mediathek und ZDF Mediathek, dazu Dokus und Shows von Netflix und anderen Sky Partnern rund ums Thema Fitness, sowie die besten Spotify Playlisten fürs heimische Workout. Einfach mit einem Sprachbefehl wie "Fitness" oder "Ich will Sport machen" über die Sky Q Sprachfernbedienung aufrufen, schon kann's losgehen.

Lifestyle und Reiselust

Nach dem Training folgt die Entspannung - und auch hierfür hat Sky Q die perfekte Programmauswahl parat. Einfach per Stimme via Sky Q Sprachfernbedienung "Reisereportagen" oder "Kochsendungen" wählen, schon liefert die Plattform auf einen Blick alles Sehenswerte rund um Themen wie Kochen, Gesundheit und Tipps für ein schönes Zuhause, etwa mit Sky Kochshows wie "MasterChef Celebrity" und "Master Chef USA", oder Doku-Hits von Netflix wie "Aufräumen mit Marie Kondo". Alle, die das Fernweh plagt, finden mit Sky Q ebenfalls easy die richtige Inspiration: die besten Reisereportagen der ARD Mediathek und viele weitere ausgewählte Sky und Partnerinhalte, etwa von Netflix, ZDF oder Spiegel TV Wissen.

Max Ehrhardt, Director Product Management Residential, Sky Deutschland: "Mit Sky Q finden Zuschauer jederzeit das passende Programm für ihren Geschmack: die neuesten Sky Originals, HBO-Serien und Livesport-Events, und ab sofort - rechtzeitig nach den Feiertagen - auch die besten Fitness- und Lifestyle-Programme. Außerdem finden Kunden mit Sky Q alle ihre Lieblingsapps an einem Ort und setzen dem nervigen Hin-und Herschalten endlich ein Ende: Denn egal ob Live TV oder ARD Mediathek, alles wird mit einer Fernbedienung gesteuert."

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD und HDR, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und Apps wie Prime Video, Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und flexibel wie nie: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

