Lothar Matthäus und Christoph Daum am Sonntag Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News

- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News - Komplettiert wird die Runde von Christian Falk, Fußball-Chef der Bild-Gruppe - "Meine Geschichte - das Leben von Deniz Aytekin" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News - Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 15. Januar 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und diskutiert über aktuelle Fußball-Themen.

Zu Gast ist dieses Mal Christoph Daum. Der 67-Jährige trainierte insgesamt sieben Jahre den 1. FC Köln, vier Jahre Bayer 04 Leverkusen und wurde als Trainer des VfB Stuttgart 1992 Deutscher Meister. In der Bundesliga war er zudem 2011 für Eintracht Frankfurt tätig. Darüber hinaus feierte er als Trainer von Besiktas und Fenerbahce insgesamt drei türkische Meisterschaften und einen Titel in Österreich mit Austria Wien.

Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus und Christian Falk, der als Fußball-Chef der Bild-Gruppe vor allem über den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft berichtet.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Deniz Aytekin" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Deniz Aytekin. Der 42-jährige Franke ist seit 2008 Bundesliga-Schiedsrichter und pfeift seit 2011 auch international. 2019 wurde er vom DFB als "Schiedsrichter des Jahres" ausgezeichnet. In der laufenden Saison kam er aufgrund einer Achillessehnenverletzung bislang noch nicht auf dem Rasen zum Einsatz.

"Meine Geschichte - das Leben von Deniz Aytekin" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.

