Oliver Bierhoff und Lothar Matthäus am Sonntag Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News

Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 4. Dezember 2020

Unterföhring, 4. Dezember 2020 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News.

Zu Gast ist dieses Mal Oliver Bierhoff. Der ehemalige Nationalspieler ist seit 2004 für den DFB tätig, zunächst als Manager der Nationalmannschaft, seit 2018 als Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Derzeit erlebt der 52-Jährige die wohl unruhigste Phase seiner mittlerweile 16-jährigen Tätigkeit rund um die DFB-Auswahl. Bei Patrick Wasserziehr äußert sich Oliver Bierhoff unter anderem zur aktuellen Situation der Nationalmannschaft, zur Europameisterschaft im kommenden Sommer und zur öffentlichen Diskussion um die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw, die nach der historischen 0:6-Niederlage in Spanien aufgekommen ist.

Ebenfalls zu Gast im Studio ist Sky Experte Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler und Weltmeister von 1990 hatte sich nach der Blamage in Sevilla unter anderem kritisch über die Entscheidung geäußert, die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer fortzusetzen.

Neben der Nationalmannschaft diskutiert Moderator Patrick Wasserziehr mit seinen beiden Gästen auch den laufenden Bundesliga-Spieltag, an dem vor allem das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Samstagabend im Fokus steht. Darüber hinaus wird auch die UEFA Champions League Thema sein, in der Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig am Dienstag und Mittwoch vor Endspielen um das Erreichen der K.o.-Runde stehen.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Stefan Effenberg" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen, in dessen Rahmen Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Stefan Effenberg. 370 Bundesliga-Spiele absolvierte der "Tiger" für Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern München und zum Ende für den VfL Wolfsburg. Neben drei Deutschen Meisterschaften führte die Bayern 2001 als Kapitän zum Sieg in der UEFA Champions League. Nicht nur auf dem Platz war Stefan Effenberg stets eine Persönlichkeit, die polarisierte, sondern auch in seinem Privatleben, das oft unter den Augen der Öffentlichkeit stattfand.

"Meine Geschichte - das Leben von Stefan Effenberg" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.

