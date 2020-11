Sky Deutschland

Wunderbare Weihnachten bei Sky: "Das perfekte Geheimnis" als TV-Premiere und viele weitere Filme, Serien und Shows exklusiv

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Der deutsche Megaerfolg "Das perfekte Geheimnis" mit Elyas M'Barek, der Familienhit "Trolls World Tour", der Abenteuerfilm "Ruf der Wildnis", "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" und der oscarprämierte "Little Women" als TV-Premieren - Exklusive Serien: Die HBO-Hits "His Dark Materials" und "Warrior" mit ihrer zweiten Staffel, die dritte Staffel vom Sky Original "Riviera", die vierte Staffel von "S.W.A.T.", sowie die Serienstarts von "Weihnachten bei den Moodys" und der Neuauflage "Der Doktor und das liebe Vieh" - Sky Cinema Christmas mit über 20 Weihnachtshits wie "Last Christmas" - Alle offiziellen 24 Bond-Hits auf Sky Cinema 007 und auf Abruf - Die Shows "Matze Knops Homeoffice" und "Eine Liga für sich: Buschis Sechserkette" mit einem Jahresrückblick - Alle Film- und Serien-Highlights mit Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf

12. November 2020 - Große Unterhaltung zu Weihnachten bei Sky: Am 25. Dezember feiert "Das perfekte Geheimnis", der erfolgreichste deutsche Kinofilm des letzten Jahres, seine TV-Premiere. Außerdem: der Animations-Spaß "Trolls World Tour", Harrison Ford als Goldsucher in "Ruf der Wildnis", Robert Downey Jr. in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" und die oscarprämierte Literaturverfilmung "Little Women". Die spektakuläre BBC-Neuverfilmung "A Christmas Carol" mit Guy Pearce gibt's ebenfalls als TV-Premiere.

Gespannt warten alle Serien-Fans auf die zweite Staffel von "His Dark Materials". Neue Folgen der spektakulären Fantasy-Serie nach der Bestsellerreihe starten an Weihnachten ebenso bei Sky, wie die dritte Staffel des Sky Originals "Riviera" mit Julia Stiles in gefährliches Mission in der Welt der Superreichen. Und auch der Martial-Arts-Hit "Warrior" und "S.W.A.T." gehen weiter. Ganz neu: "Weihnachten bei den Moodys", eine Comedy-Serie der "Zoey's Extraordinary Playlist"-Produzenten, sowie die Neuauflage der kultigen Arzt-Serie "Der Doktor und das liebe Vieh".

Dr. Malte Probst, SVP Film & Entertainment Portfolio Sky Deutschland: "Auch zu Weihnachten macht Sky die Wünsche aller Film- und Serien-Fans wahr. Mit der herrlichen Komödie 'Das perfekte Geheimnis' haben wir den größten deutschen Kinohit der letzten Jahre als exklusive Premiere dabei. Und 'Little Women' ist für mich absolut zauberhaftes Kostüm-Kino. Das komplette Programm gibt's jederzeit auch auf Abruf - alles einfach auf Sky."

Zur Einstimmung auf das Fest zeigt der Sender Sky Cinema Christmas von 17. bis 26. Dezember über 20 der schönsten Weihnachtsfilme. Von Bing Crosby in "Weiße Weihnachten", über "Tatsächlich...Liebe" und "Der Polarexpress" bis zum exklusiven Neustart "Last Christmas" mit Emilia Clarke. Alle Hits sind bereits ab 1. Dezember mit Sky Q auf Abruf zu genießen. Noch mehr großartige Filme: Sky Cinema 007 mit allen 24 offiziellen James-Bond-Hits rund um die Uhr - von 20. November bis 14. Januar. Sky Cinema Best Of 2020 zeigt exklusive Blockbuster wie "Hexen hexen", "Joker",, "Jumanji: The Next Level", "Pets 2", "Once Upon a Time in... Hollywood", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Es: Kapitel 2" und "Spider-Man: Far from Home".

Abwechslungsreiche Unterhaltung garantieren im Dezember auch die Shows bei Sky: Comedy-As Matze Knop schaut in "Matze Knops Homeoffice" genauso zurück auf ein ereignisreiches Jahr, wie Frank Buschmann und seine Gäste - etwa Lothar Matthäus und Pierre Littbarski - in "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette", dem einzigen Sport Comedy Jahresrückblick im deutschen Fernsehen.

Das Sky Programm rund um Weihnachten in der Übersicht:

Filmhighlights als TV-Premieren:

- Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (ab 4.12.) - A Christmas Carol (ab 9.12.) - 3 Engel für Charlie (ab 11.12.) - Ruf der Wildnis (ab 18.12.) - Greed (ab 19.12.) - Little Women (ab 23.12.) - Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen (ab 24.12.) - Das perfekte Geheimnis (ab 25.12.) - Trolls World Tour (ab 26.12.) - Lassie - Eine abenteuerliche Reise (ab 28.12.) - Dark Encounter (ab 30.12.)

Exklusive Serien- und Show-Highlights:

- Weihnachten bei den Moodys S1 (ab7.12.) - Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick (ab 7.12.) - Betty S1 (ab 8.12) - Riviera S3 (ab 17.12.) - Warrior S2 (ab 18.12.) - His Dark Materials S2 (ab 21.12.) - Das Verschwinden der Susan Cox Powell S1 (ab 21.12.) - Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette (Jahresrückblick am 21.12.) - S.W.A.T. S4.1 (ab 21.12.) - Der Doktor und das liebe Vieh S1 (ab 24.12.)Industry S1 (ab 30.12.)

Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas (ab 1. Dezember bereits auf Abruf):

- Last Christmas (Seit November exklusiv bei Sky) - Der Polarexpress - Tatsächlich Liebe - Die Geister, die ich rief ... - Buddy - Der Weihnachtself - Der Goldene Kompass - Bad Santa - Arthur Weihnachtsmann - Gremlins - Kleine Monster - Wir sind keine Engel - Weiße Weihnachten (1954) - Mein Schatz, unsere Familie und ich - Der Grinch (2000) - Liebe braucht keine Ferien - Heimweh nach St. Louis - Nenn' mich einfach Nikolaus - Verrückte Weihnachten - Hilfe, es weihnachtet sehr - Lieber Weihnachtsmann - Black Nativity

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schöffner@sky.de

www.facebook.de/SkyDeutschland

www.instagram.de/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell