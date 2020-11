Sky Cinema Bourne: Matt Damon als Agent ohne Gedächtnis in allen Filmhits auf einem eigenen Sender

Sky Deutschland

- Ab Freitag: Pop-up Sender Sky Cinema Bourne vom 13. - 19. November

- Alle fünf Action-Hits rund um den Superagenten ohne Gedächtnis: "Die Bourne Identität", "Die Bourne Verschwörung", "Das Bourne Ultimatum", "Das Bourne Vermächtnis" und "Jason Bourne"

- Matt Damon und Jeremy Renner im Action-Dauerfeuer

- Die Bourne-Hits über Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf

11. November 2020 - Und - Action! Sky präsentiert die komplette Reihe um Matt Damon als Ex-Agent auf atemloser Jagd nach seiner Vergangenheit ab Freitag auf einem eigenen Sender. Sky Cinema Bourne zeigt vom 13. bis 19. November alle Hits von "Die Bourne Identität" bis "Jason Bourne" rund um die Uhr. Alle Filmfans können die Blockbuster mit Sky Q und Streamingdienst Sky Ticket auch auf Abruf genießen.

Als Regisseur Doug Liman seinen Hauptdarsteller Matt Damon für "Die Bourne Identität" vor fast 20 Jahren auf der Jagd nach seinem Gedächtnis durch Europa hetzte, hatte man solche atemlosen Kamerafahrten, solche rauen Kämpfe und eine derart innovative Story im Kino noch nicht gesehen. Matt Damon in seiner ersten Action-Rolle überzeugte sofort. Und Paul Greengrass führte in "Die Bourne Verschwörung" und "Das Bourne Ultimatum" die Reihe nach den Bestsellern von Robert Ludlum fulminant weiter. In "Das Bourne Vermächtnis" durfte Jeremy Renner auf den Spuren Bournes seiner Killer-Vergangenheit nachspüren. "Jason Bourne" brachte schließlich Matt Damon und Paul Greengrass zurück.

Der Pop-up Sender Sky Cinema Bourne ersetzt vom 13. bis 19. November Sky Cinema Special. Alle Bourne-Hits sind auch über Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.

