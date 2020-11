Sky Deutschland

Der Kampf um das Green Jacket beim 84. Masters in Augusta ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky

- Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 18 Stunden live und exklusiv auf Sky Sport 1, Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren - Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen vier Tagen umfangreich in Livestreams auf Sky Q und skysport.de - "Featured Groups": der Livestream mit kompletten Flights, unter anderem mit Tiger Woods am Donnerstag und Freitag, für Abonnenten täglich auf skysport.de sowie für Sky Q Kunden direkt über den Receiver - Der Livestream "Amen Corner" mit den Löchern 11, 12 und 13 für alle Golffans an jedem der vier Tage frei empfangbar auf skysport.de - Der von Bernhard Langer co-kommentierte vierte Tag seines historischen Triumphes von 1985 am Mittwochabend, weitere offizielle Filme großer Masters-Turniere der Vergangenheit vor und während der diesjährigen Auflage - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket können alle Golffans live dabei sein

Ab Donnerstag ist die Jagd auf das berühmte Green Jacket wieder eröffnet. Das Masters, das traditionell als erstes Major-Turnier eines jeden Golfjahres im April ausgetragen wird, ist dieses Mal ausnahmsweise der Höhepunkt kurz vor dem Saisonende.

Bereits zum 84. Mal messen sich die besten Golfer der Welt im kleinen Städtchen im US-Bundesstaat Georgia. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Tradition und sportlichem Anspruch ist das Masters das wohl prestigeträchtigste Golfturnier der Welt und eine der berühmtesten Sportveranstaltungen überhaupt. Sky berichtet von Donnerstag, 19.00 Uhr bis Sonntagabend insgesamt rund 18 Stunden live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren das tägliche Geschehen im Augusta National Golf Club.

Als Favoriten gelten in diesem Jahr Bryson DeChambeau, der im September bei den US Open sein erstes Major gewann, der Weltranglistenerste Dustin Johnson, Jon Rahm, Justin Thomas und Rory McIlroy. Mit dabei ist auch Titelverteidiger Tiger Woods, der im Vorjahr 22 Jahre nach seinem ersten Masters-Triumph den 15. Major-Sieg seiner Karriere feierte. Bernhard Langer, der das Turnier in Georgia 1985 und 1993 gewinnen konnte, ist dieses Mal der einzige deutsche Teilnehmer. Für den 63-jährigen Anhausener ist es die mittlerweile 37. Teilnahme in Augusta.

Zur Einstimmung zeigt Sky am Mittwochabend ab 21.00 Uhr nochmal den entscheidenden 4. Tag von Bernhard Langers erstem Masters-Sieg 1985, den Sky im vergangenen April 35 Jahre danach zum ersten Mal überhaupt im deutschen Fernsehen zeigte. Als besonderes Highlight begleitete Bernhard Langer selbst seinen Erfolg als Co-Kommentator an der Seite von Jonas Friedrich.

Vor und während der diesjährigen Auflage des Masters können Fans bei Sky Sport in mehreren offiziellen Turnierfilme nochmal einige der besten Masters-Turniere der Vergangenheit erleben. Neben den beiden Erfolgen von Bernhard Langer 1985 und 1993, unter anderem auch Jack Nicklaus' sechsten Triumph 1986 und Tiger Woods' ersten Masters-Sieg 1997.

Den entscheidenden vierten Turniertag sowie den Offiziellen Turnierfilm von Tiger Woods' sensationellem Comeback 2019 zeigt Sky am Donnerstag ab 15.00 Uhr direkt vor Beginn der diesjährigen Live-Übertragung nochmal.

Täglicher Livestream mit kompletten Flights in voller Länge auf skysport.de sowie exklusiv für Sky Q Kunden direkt über den Receiver

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung auf dem Sender bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets einen weiteren exklusiven Service. Das Sky Sportportal skysport.de bietet täglich den exklusiven Livestream "Featured Groups", in dem Fans kompletten Flights in voller Länge folgen können. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Receiver abzurufen.

Zum Auftakt an den ersten beiden Tagen wird dort unter anderem die Gruppe um Titelverteidiger Tiger Woods live auf ihrer Runde zu sehen sein.

Alle ausgewählten Flights von Donnerstag bis Sonntag sowie deren konkrete Startzeiten sind auf skysport.de abrufbar, sobald diese feststehen.

Frei emfangbare Livestreams von Amen Corner täglich auf skysport.de

Komplettiert wird das umfangreiche Live-Angebot von Sky Sport rund um das Masters vom Livestream "Amen Corner", der nicht nur allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets, sondern auf skysport.de allen Golffans frei empfangbar zur Verfügung steht. An allen vier Tagen wird hier das Geschehen an den Löchern 11, 12 und 13 live übertragen.

Sky Q Kunden haben auch hier die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Receiver abzurufen.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Golf-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Golffans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Das Masters in Augusta live und exklusiv bei Sky Sport:

Donnerstag:

19.00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1 HD

ab ca. 13.45 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de und Sky Q

ab ca. 13.30 Uhr: Livestream "Amen Corner" auf skysport.de und Sky Q

Freitag:

19.00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 1 HD

ab ca. 13.45 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de und Sky Q

ab ca. 13.30 Uhr: Livestream "Amen Corner" auf skysport.de und Sky Q

Samstag:

19.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1 HD

ab ca. 16.00 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de und Sky Q

ab ca. 16.10 Uhr: Livestream "Amen Corner" auf skysport.de und Sky Q

Sonntag:

16.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 1 HD

ab ca. 14.00 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de und Sky Q

ab ca. 14.10 Uhr: Livestream "Amen Corner" auf skysport.de und Sky Q

