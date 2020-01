DrSmile

DrSmile ernennt Dr. Christine Dirxen zum Medical Director

Berlin

Der Wunsch nach strahlend weißen und geraden Zähnen wird bei immer mehr Menschen größer. Die Dentalbranche boomt. Stark im Trend: Aligner, durchsichtige Schienen zur Begradigung der Zähne, die Zahnspangen überflüssig machen.

Dem Wachstum folgend hat DrSmile, Marktführer für die Aligner-Behandlung in Europa, die Position des Medical Director neu besetzt. Als Leitung für den zahnmedizinischen Bereich konnte das Berliner Medizintechnik-Unternehmen Dr. med. dent. Christine Dirxen gewinnen. Sie gewährleistet ab sofort in leitender Position die qualifizierte Führung des medizinischen Fachpersonals und Zahnärzt*innen vor Ort.

Das Ziel der promovierten, auf medizinisch-indizierte Kieferorthopädie (KFO) spezialisierten Zahnärztin ist, den digitalen Workflow in der Aligner-Behandlung mit Hilfe computergestützter Technologien weiter auszubauen. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen sicherstellen, dass das gesamte klinische Team, bestehend aus Kieferorthopäd*innen, Zahnärzt*innen und medizinischem Fachpersonal, fundiertes Wissen und Fertigkeiten erlangt, um dem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.

Unter der klinischen Leitung von Dr. Christine Dirxen setzt das Team dabei auf eine Kombination aus physischen Trainings in DrSmile-eigenen Trainingseinrichtungen und dezentralen Online-Schulungen. Beide Komponenten bilden den Lehrpfad der langjährigen Dozentin der Charité in der 2019 gegründeten DrSmile Academy. Zudem setzt sich die Zahnärztin das mittelfristige Ziel, die moderne Kieferorthopädie durch neuartige Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Digital Workflow stetig weiterzuentwickeln.

Neben der Leitung der Fortbildungsinitiativen, verantwortet Dr. Christine Dirxen das Qualitätsmanagement der individuellen Behandlungen. Hier arbeitet sie eng mit den behandelnden Zahnärzten*innen vor Ort zusammen, um die komplexen Behandlungspläne und jedes einzelne Behandlungsergebnis nach dem Vier-bis-Sechs-Augen-Prinzip zu prüfen. Dank ihrer langjährigen Expertise kann sie gemeinsam mit Zahntechniker*innen und Kieferorthopäd*innen besonders komplexe Fälle behandeln.

Dr. Christine Dirxen sagt: "Als Marktführer setzt sich DrSmile deutlich von anderen Wettbewerbern ab. Im Gegensatz zu reinen Online-Anbietern, die nach dem Prinzip Do-it-Yourself arbeiten, legen wir bei DrSmile großen Wert auf die direkte medizinische Betreuung unserer Kunden. Wir behandeln an allen DrSmile-Standorten mit spezialisierten Zahnärzt*innen, die im Bereich der kieferorthopädischen Aligner-Behandlung zertifiziert sind. All unsere Patient*innen werden während der gesamten Behandlung sowohl von unseren Zahnärzt*innen als auch von unserem medizinischen Serviceteam den Bedürfnissen entsprechend begleitet und umfassend betreut. Wir führen vor jeder Aligner-Behandlung eine klinische Untersuchung und Befunderhebung durch. Ist im Vorfeld eine konservierende, parodontologische oder prothetische Vorbehandlung erforderlich, werden unsere Patient*innen hierzu umfangreich aufgeklärt, diese erst abzuschließen. Dadurch können wir eine erfolgreiche Aligner-Behandlung garantieren. Ich sehe meine Aufgabe darin, diesen hohen Qualitätsanspruch innerhalb der zahnärztlichen Versorgung jederzeit zu garantieren."

In ihren vorherigen beruflichen Stationen war Dr. Christine Dirxen unter anderem an der Charité Berlin für den Bereich Forschung und Lehre verantwortlich. Als Expertin für ästhetische und kosmetische Zahnmedizin hat sie sich zudem als anerkannte Referentin im Bereich der Non-Präp/ Präp Veneer- und Kompositrestaurationen einen Namen gemacht. DrSmile profitiert besonders von den zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen und Spezialisierungen in den Bereichen Ästhetisch-Kosmetische Zahnmedizin, Dentale Werkstoffkunde, 3D-Scan- und Print-Verfahren des neuen Medical Director.

Zahnärzt*innen, die daran interessiert sind, moderne digitale Kieferorthopädie aktiv mitzugestalten, sind jederzeit herzlich willkommen, sich bei DrSmile zu bewerben.

Über DrSmile

DrSmile hebt den Zahnarztbesuch auf ein neues Level und macht kieferorthopädische Behandlungen mit Hilfe von durchsichtigen Zahnschienen (Aligner) bequem, schnell und erschwinglich. Zu jedem Zeitpunkt überprüfen Zahnärzt*innen den Fortschritt der Behandlung und garantieren maximalen Erfolg. DrSmile ist nicht allein: Zahlreiche Unternehmen vertreiben Zahnschienen direkt an Verbraucher*innen, begleiten diese allerdings nicht ärztlich. Ihr Fokus liegt auf kosmetischen Behandlungen, die lediglich 25 Prozent der behandelbaren Fälle ausmachen. Andere Wettbewerber vernachlässigen hingegen den teuersten Anteil der Behandlung, die Betreuung durch Zahnärzt*innen. Diesen Ansatz lehnt DrSmile ab. Zusätzlich greift DrSmile auf modernste Technologien zurück, um die Behandlung deutlich angenehmer und effizienter zu gestalten. So kann DrSmile eine qualitativ hochwertige Behandlung zum fairen Preis anbieten. Darüber hinaus baut DrSmile auf ein Klinikmodell, das zum einen eigene Standorte errichtet und zum anderen die DrSmile-Technologie in bestehende Zahnarztpraxen implementiert. Wachstum und Effizienz werden dadurch nachhaltig optimiert. In den vergangenen zwei Jahren war dieses Modell der Schlüssel zur Marktführerschaft.

