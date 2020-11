Frankfurt gegen Nürnberg, St. Pauli gegen Bremen und Wolfsburg gegen Hannover während der Länderspielpause live im Free-TV auf Sky Sport News

Sky Deutschland

Unterföhring, 10. November 2020 - Nach drei englischen Wochen in Folge rollt der Ball bei den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga auch während der Länderspielpause weiter. Ohne die Nationalspieler, die in Europa und rund um den Globus unterwegs sind, nutzen die Klubs die Unterbrechung für letzte Testspiele, um sich auf den Jahresendspurt vorzubereiten.

Von Donnerstag bis Samstag überträgt Sky Sport News täglich je ein Duell zwischen einem Klub der Bundesliga und einem Vertreter der 2. Bundesliga live.

Am Donnerstag dürfen sich Fans auf das Aufeinandertreffen der Traditionsvereine Eintracht Frankfurt und 1. FC Nürnberg freuen. Insbesondere die Franken, die nur eines der bisherigen sieben Saisonspiele gewinnen konnten und auf Tabellenplatz 16 stehen, wollen die Gelegenheit nutzen, um Selbstvertrauen für die bis Weihnachten anstehenden Begegnungen zu tanken. Sky Sport News überträgt die Partie am Donnerstag ab 13.45 Uhr live. Reporter Alexander Bonengel berichtet von vor Ort, Martin Weinberger kommentiert.

Ähnlich ist die Konstellation beim Testspiel zwischen Werder Bremen und dem FC St. Pauli. Die Hamburger rangieren derzeit auf Tabellenplatz 17 und konnten bislang nur eine Partie gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nordklubs liegt erst fünf Wochen zurück, als die Werderaner ein Testspiel während der ersten Länderspielpause der Saison 4:1 gewannen. Sky Sport News berichtet am Freitag ab 13.45 Uhr live, wenn sich beide Mannschaften in drei Mal 45 Minuten gegenüberstehen. Jurek Rohrberg geht beim Nordduell auf Stimmenfang, Jaron Steiner kommentiert die insgesamt 135 Minuten.

Komplettiert wird das Live-Fußball-Angebot der kommenden Woche von Sky Sport News am Samstag ab 11.45 Uhr mit der Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96, von der Sven Töllner berichtet. Kommentator ist Martin Weinberger.

Neben der linearen Ausstrahlung im Free-TV stehen alle drei Spiele auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.

