Mehr als 2,5 Millionen Zuschauer sahen Gigantentreffen Dortmund gegen Bayern am Samstagabend

- Insgesamt 2,14 Millionen Zuschauer verfolgten das Topspiel im TV, der Marktanteil lag bei 7,0 Prozent in der Gesamtbevölkerung (Z3+) und 13,9 Prozent in der Zielgruppe (M14-59) - Weitere 406.000 Zuschauer sahen die Partie via Sky Go und Sky Ticket

Unterföhring, 9. November 2020 - Zweimal pro Saison treffen beide Mannschaften in der Fußball-Bundesliga aufeinander und jedes Mal ist das Gigantentreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ein echter Zuschauermagnet. So auch dieses Mal: Insgesamt 2,55 Millionen Zuschauer verfolgten das Topspiel auf Sky am Samstagabend. Davon sahen 2,14 Millionen Zuschauer die Partie im TV und Sky erreichte einen Marktanteil von 7,0 Prozent in der Gesamtbevölkerung (Z3+). In der Zielgruppe (M14-59) waren es 1,02 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent. Weitere 406.000 Zuschauer sahen die Partie via Sky Go und Sky Ticket.

Bereits am Nachmittag hatten 1,81 Millionen Zuschauer die Bundesliga-Konferenz auf Sky mit den fünf anderen Bundesligaspielen des Samstags geschaut, darunter das Kellerduell zwischen Mainz und Schalke. 1,53 Millionen Zuschauer sahen die Spiele im TV und weitere 284.000 Zuschauer via Sky Go und Sky Ticket. Der TV-Marktanteil lag bei 10,0 Prozent in der Gesamtbevölkerung (Z3+) und 19,2 Prozent in der Zielgruppe (M14-59).

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3; linear; Omniture

