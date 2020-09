Sky Deutschland

Schalke gegen Bremen, der BVB in Augsburg und der FC Bayern zu Gast bei Hoffenheim: der 2. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Der "Super Samstag" mit der Original Sky Konferenz sowie allen Einzelspielen ab 14.00 Uhr mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann

- Das "tipico Topspiel der Woche" Schalke gegen Bremen mit Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann

- Ralf Rangnick, Didi Hamann und Mounir Zitouni bei "Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte", in dieser Saison auf neuem Sendeplatz am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News

- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr mit unter anderem Hoffenheim - FC Bayern und der Premiere von Benedikt Höwedes als Sky Experte

- Die Bundesliga am Freitag: "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" mit Hans Sarpei und Mirko Slomka ab 21.00 Uhr, "Highlights XXL" zum Spiel Hertha - Frankfurt im Anschluss ab 22.15 Uhr

- Das Zweitliga-Topspiel Paderborn gegen den HSV am Montagabend mit Experte und Co-Kommentator Torsten Mattuschka

- Der Doku-Donnerstag mit "Stars der Bundesliga" mit Alphonso Davies ab 21.00 Uhr

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Augsburg - Dortmund und Schalke - Bremen am Samstag in UHD und in HDR, das Zweitligatopspiel am Montagabend in UHD

- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

Nach dem torreichsten Bundesliga-Saisonauftakt seit sieben Jahren, steht an diesem Wochenende der 2. Spieltag auf dem Programm. Für Sky Kunden startet das Bundesliga-Wochenende bereits mit dem Doku-Donnerstag, gefolgt von "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" und den Highlights des Abendspiels am Freitag sowie der Live-Übertragung aller acht Bundesliga-Partien am "Super Samstag" und "Super Sonntag".

Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann begrüßen die Fußballfans am Samstag um 14.00 Uhr zum "tipico Countdown", um die Zuschauer auf die Spiele des Nachmittags einzustimmen. Unter anderem treten am Nachmittag der BVB in Augsburg und Leverkusen gegen Leipzig an. Außerdem kommt es in den Begegnungen zwischen Mönchengladbach und Union Berlin sowie zwischen Mainz und Stuttgart zu zwei direkt Duellen zwischen Mannschaften, die mit Niederlagen in die Saison gestartet sind. Sky überträgt die Begegnungen wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Im "tipico Topspiel der Woche" treffen zwei weiteren Teams aufeinander, die am vergangenen Wochenende unterlegen waren. Sowohl der FC Schalke, der ein 0:8 in München kassierte, als auch der SV Werder Bremen, der 1:4 gegen die Hertha unterlag wollen den Fehlstart noch abwenden. Ab 17.30 Uhr melden sich Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann aus dem Studio.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.

Komplettiert wird der Live-Spieltag bei Sky am "Super Sonntag" mit den Begegnungen zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München sowie dem FC Freiburg und dem VfL Wolfsburg. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt ab 14.30 Uhr Benedikt Höwedes im Studio, der sein Debüt als Sky Experte feiert.

Ralf Rangnick, Didi Hamann und Mounir Zitouni Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr auf Sky Sport News mit der "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", um gemeinsam mit hochkarätigen Gästen den laufenden Bundesliga-Spieltag zu besprechen und aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren.

Zu Gast ist dieses Mal Ralf Rangnick. Er ist einer der Gesichter des erfolgreichen Wegs, den sowohl RB Leipzig als auch die TSG Hoffenheim in der Bundesliga gegangen sind. Darüber hinaus trainierte er unter anderem den FC Schalke, den VfB Stuttgart und Hannover 96. Zuletzt galt der Schwabe, der in diesem Sommer seinen Vertrag als Head of Football bei RB Leipzig auflöste, als aussichtsreicher Kandidat auf die Rolle des neuen starken Mannes beim AC Mailand.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Didi Hamann und Business-Coach Mounir Zitouni, der nach seiner Profifußballer-Karriere 13 Jahre als Redakteur beim Kicker tätig war.

"Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" am Freitag mit Hans Sarpei und Mirko Slomka

Wie an jedem Freitagabend ab dieser Saison eröffnet Sky den Bundesliga-Spieltag um 21.00 Uhr mit "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" und liefert einen Überblick über das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, Ex-Bundesliga-Profi Hans Sarpei und der ehemalige Bundesliga-Trainer Mirko Slomka beleuchten die anstehenden Partien.

Im Anschluss an die Vorschau beschäftigt sich die Runde mit dem Freitagsspiel der Bundesliga. In der Sendung "Die Bundesliga am Freitag - Highlights XXL" wird es ab 22.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 eine ausführliche Zusammenfassung und Einschätzungen zur Partie zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt geben.

Eine neue Folge von "Stars der Bundesliga" diesmal mit Alphonso Davies am Donnerstagabend

Jenseits des Live-Sports hat der Fußball seit dieser Saison einen weiteren festen Sendeplatz im Sky Programm. Jeden Donnerstag zeigt Sky Sport entweder auf Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport um 21.00 Uhr eine brandaktuelle Sportdokumentation. Heute Abend dreht sich alles um Bayern-Star Alphonso Davies. Im Rahmen einer neuen Episode von "Stars der Bundesliga" können Fans nochmal zahlreiche Tore, Highlights, Experten-Einschätzungen und Aussagen aus der bisherigen Bundesliga-Karriere des Außenverteidigers des FC Bayern München erleben.

Sämtliche Dokumentationen werden mehrmals am Wochenende auf Sky Sport wiederholt und sind ab donnerstags auch auf der Sky Q Plattform abrufbar.

Soundoption als attraktives Zusatz-Angebot zur "Original-Stadionatmosphäre"

Sukzessive werden wieder Zuschauer bei den Bundesliga-Partien zugelassen. Bei nahezu allen Bundesliga-Partien, die Sky live überträgt, steht die frei wählbare Audio-Option wie gewohnt zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Exklusiv für Sky Q Kunden: Mehr UHD-Spiele als jemals zuvor, erstmalig in HDR und erstmalig auch Zweitliga-Topspiele

Sky Q Kunden mit UHD-Option können mit Beginn der neuen Spielzeit in der Regel zwei Fußball-Bundesliga-Spiele pro Spieltag live und exklusiv in ultrascharfem UHD sehen. Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky jeweils ein Topspiel der 2. Bundesliga und der Premier League pro Spieltag in UHD. Erstmalig werden alle UHD-Spiele der Bundesliga auch in HDR (High Dynamic Range) übertragen. HDR bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast. Fußballfans können so bei Bundesliga-Spielen auch in schwierigen Lichtverhältnissen aus Sonne und Schatten stets sämtliche Details des Spielgeschehens verfolgen. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte UHD-Option.

Am 2. Spieltag zeigt Sky die Partien FC Augsburg gegen Borussia Dortmund und FC Schalke gegen Werder Bremen sowie das Zweitligaspiel SC Paderborn gegen den Hamburger SV in UHD.

Außerdem verpassen die Fußballfans mit Sky Q bei den Partien keine entscheidende Spielszene mehr. Dank der neuen, smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/ Gelb-Rote Karten während der Live-Übertragung während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Weiterhin haben die Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets die Möglichkeit, sich mit der Sky Sport App In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind.

Alles Wissenswerte zum Fußball auf Sky Sport News, skysport.de und in der Sky Sport App

Neben dem Live-Angebot bietet Sky allen Fußballfans frei empfangbar alles Wissenswerte zum aktuellen Fußballgeschehen auf Sky Sport News, skysport.de, in der Sky Sport App sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport. Sky Sport News berichtet regelmäßig von den Trainingsgeländen der Klubs und überträgt zahlreiche Pressekonferenzen live. Auf dem Sportportal skysport.de und mit der Sky Sport App können sich die User täglich über aktuelle Transfergerüchte und -entwicklungen informieren. Außerdem melden sich hier die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann in ihren wöchentlichen Kolumnen zu Wort.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive. Aktuell haben nur wenige Fans die Möglichkeit, die Spiele live im Stadion zu erleben. Da ist es wichtiger denn je, den Fans ein gutes Angebot zu machen. Sky Ticket bietet hier flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 bei Sky:

Donnerstag:

21.00 Uhr: "Stars der Bundesliga: Alphonso Davies" auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

21.00 Uhr: "Dein Verein - die Bundesliga Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 1

22.15 Uhr: "Die Bundesliga am Freitag - Highlights XXL" von Hertha BSC - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: FC Augsburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: Arminia Bielefeld - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

14.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München und SC Freiburg - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1

21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

22.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Loris Karius" auf Sky Sport News

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

External Communications / Sports

Tel. +49 (0) 89 9958 6883

thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell