Die Mauern der Meinung einreißen - eine Kampagne für mehr Dialog in Deutschland

Diskutier Mit Mir bringt virtuell "Meinungsmauern" zum Einsturz - als Schlussakkord zum Jubiläumsjahr des Mauerfalls startet eine einzigartige Augmented Reality Kampagne für erlebbaren politischen Dialog in Deutschland.

Dialog und Meinungsaustausch sind wesentliche Fundamente der Demokratie.

Im Jahr 2019 ist die deutsche Gesellschaft nicht mehr durch eine physische Mauer getrennt. Stattdessen wird sie zunehmend durch unsichtbare Mauern bedroht in einen Diskussionsklima, in dem immer weniger Menschen die Bereitschaft zeigen auch andere Meinungen auszuhalten. Diese neuen Mauern aus Meinungen und Vorurteilen trennen subtil und unsichtbar das Leben der Menschen in allen Lebensbereichen. Der politische Diskurs so polarisiert ist wie selten zuvor. In Talkshows, Facebook- Kommentarspalten und Auseinandersetzungen auf Twitter erhalten häufig provozierende, polemische und undifferenzierte Aussagen am meisten Zuspruch. Deswegen war es Zeit für Diskutier Mit Mir und die Aktion "Mauern der Meinung".

Wie kann man die Meinungsmauern abbauen?

Diskutier Mit Mir ist die kostenlose App und Web-Plattform (www.diskutiermitmir.de), wo man einfach auf Menschen trifft, die politisch anders ticken als man selbst. Als User*in ordnet man sich zu politischen Thesen ein. Ein eigens entwickelter Algorithmus verknüpft Menschen, die gegensätzliche Meinungen vertreten. In geschützten 1:1- Chats können dann politische Themen anonym diskutiert werden, ohne dass die Inhalte von Dritten einsehbar sind.

Wie funktioniert die Aktion?

Die Mauern der Meinung einfach durchsprechen: Pünktlich zum Jahresende sensibilisiert Diskutier Mit Mir deshalb für eine gemeinsame Zukunft aller Menschen in Deutschland, indem die unsichtbaren neuen Mauern und sozialen Gräben eindrücklich digital sichtbar gemacht werden. Dafür wurden in den vergangenen Wochen mit Algorithmen aktuelle kontroverse Meinungen in den sozialen Netzwerken gesammelt. Ausgehend vom positiven Feedback zum Piloten der Aktion anlässlich des 30. Jahrestag des Mauerfalls im November wird diese Sammlung der verschiedenen Vorurteile und Statistiken anonymisiert als verschiedene digitale Mauern visualisiert. Aus den real geäußerten sozialen Ängsten und politischen Barrieren entstehen so virtuelle Mauern. Diese virtuellen Mauern wiederum verlaufen überall dort, wo sie auch im realen Leben verlaufen. Sichtbar werden sie als Augmented Reality Overlay beim Blick durch die Kamera eines Handys oder Tablets, unter ar.meinungsmauer.de. Am besten funktioniert das Digitalerlebnis, das im Smartphone-Display die Illusion einer mehr als drei Meter hohen und etliche Meter langen Betonwand erzeugt, bei Tageslicht und im öffentlichen Raum.

Bei reiner Symbolik bleibt die Aktion jedoch nicht stehen. Im Gegenteil. Denn echter Erkenntnisgewinn erfordert neben Verstehen auch eigenes Erleben. So ist es möglich, die Mauern der Meinung in Augmented Reality zu durchbrechen - oder besser gesagt zu durchsprechen. Das Umstoßen der Mauer wird zum "Match" und Direktlink zur Dialog-Plattform "Diskutier Mit Mir", die allen Teilnehmer*innen niedrigschwellig das Angebot für ein Gespräch (Chat) über die eigenen Perspektiven bietet. Dadurch können Menschen also aufeinander zugehen und (wieder) lernen, sich über die eigenen Meinungsmauern hinweg für die Erfahrungen und Perspektiven Anderer zu öffnen.

Geplante Maßnahmen ab Montag, 16. Dez 2019

- Start der Augmented-Reality-Experience für alle gängigen Smartphones und Tablets, aufrufbar auf mobilen Endgeräten unter ar.meinungsmauer.de

- Start der Homepage meinungsmauern.de, die über die Aktion und deren Ziele informiert, und über die man ebenfalls in einen Dialog mit Andersdenkenden eintreten kann.

- Kommunikative Begleitung der Aktion durch ein Aktionsvideo und Postings in den sozialen Netzwerken.

Wie geht's weiter?

In einer weiteren Phase werden die Meinungsmauern zur Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar kommenden sichtbar gemacht und dazu aufgerufen, sie zu überwinden. Damit wird den Bürgerinnen und Bürgern auf innovative Weise die Möglichkeit gegeben, anlässlich der Wahl mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen und relevante politische Themen zu diskutieren.

Wer steht dahinter?

Diskutier Mit Mir e. V. ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Berlin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Hilfe von digitalen Diskussions-Tools den demokratischen Diskurs in Deutschland und Europa zu stärken. Das Prinzip von Diskutier Mit Mir ist es, geschützte digitale Räume zu schaffen und Menschen mit gegensätzlichen politischen Ansichten niedrigschwellig in einen 1:1-Dialog zu bringen. 2019 war Diskutier Mit Mir bereits im Rahmen der Europawahl als auch zu den Landtagswahlen des laufenden Jahres erfolgreich präsent und hat durch tausende von Chats den politischen und gesellschaftlichen Meinungsaustausch gestärkt. Gemeinsam mit europäischen Partner*innen hat Diskutier Mit Mir die paneuropäische Dialog-Plattform "Talking Europe" initiiert und koordiniert das europäische Netzwerk aus politisch neutralen gemeinnützigen Vereinen, Initiativen und Institutionen. Das Matching mit Andersdenkenden funktioniert europaweit, während ein DeepL-Tool die Chats live übersetzt. Projekte des Vereins werden von der renommierten Schöpflin Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.

Der Agenturpartner

Unterstützt wird Diskutier Mit Mir in der Konzeption und Umsetzung der Aktion durch die Cheil Germany GmbH in Schwalbach am Taunus. Schwerpunkte der Full-Service-Kommunikationsagentur mit Sitz in Schwalbach am Taunus und Düsseldorf sind die Bereiche Experiential Campaigns, Business Innovationen sowie digitale Plattformen. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Arbeit an Zukunftsthemen wie e-mobility für Kunden vorwiegend aus dem öffentlichen Sektor. Cheil Germany ist Teil der internationalen Agenturgruppe Cheil Worldwide mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea. In den vergangenen Jahren hat Cheil Germany bereits ähnliche Projekte initiiert und durchgeführt, so unter anderem die erste Deutschlandreise in virtueller Realität "VR The Future" aus Anlass des 25jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung oder das "Samsung Land of Emojis - Vielfalt macht uns alle besser" zum Jahrestag der deutschen Einheit 2017. Aber auch mit NGO-Aktionen wie "Free The Forced" gegen Zwangsheirat (für die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen) und dem selbstentwickelten nachhaltigen Verpackungsprodukt "FeedItBag" unterstützt Cheil Germany immer wieder gesellschaftspolitische Themen. Kommunikation und Dialog zwischen Menschen bilden daher nicht nur das professionelle Arbeitsfeld der Agentur, sondern sind auch ein echtes Anliegen der rund 270 Mitarbeitende aus über 19 Nationen.

