"Meine Geschichte - das Leben von ..." - Sky Sport News startet neues Talkformat

Unterföhring (ots)

- Riccardo Basile trifft jeden Bundesliga-Sonntag bekannte Persönlichkeiten des Sports - Erste Sendung am kommenden Sonntag, 20. September, um 22.00 Uhr auf Sky Sport News mit BVB-Profi und Nationalspieler Marco Reus - Die Sendung ist im Anschluss auch auf Sky Q und auf skysport.de abrufbar

Unterföhring, 16. September 2020 - Am kommenden Wochenende präsentiert Sky Sport News ein neues Talkformat. Der Sky Moderator Riccardo Basile trifft im Rahmen von "Meine Geschichte - das Leben von ..." bekannte Persönlichkeiten des Sports. Dabei stehen persönliche Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund. Basile blickt im Gespräch hinter die Kulissen des Sportlers und dieser zeigt sich von der menschlichen Seite. Die Sendung wird an jedem Bundesliga-Wochenende immer sonntags um 22.00 Uhr auf Sky Sport News und im Live-Stream auf skysport.de ausgestrahlt. Zudem ist jede Episode im Anschluss auf Sky Q und skysport.de abrufbar.

In der ersten Episode trifft Riccardo Basile den Nationalspieler und Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund Marco Reus, der dann auch Einblicke in sein Privatleben gewähren wird. Die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von Marco Reus" wird am kommenden Sonntag, 20. September, um 22.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. In der Wiederholung läuft die Folge am Montag um 19.00 Uhr und am Dienstag um 8.30 Uhr.

Am darauffolgenden Spieltag ist eine Episode mit Loris Karius ("Meine Geschichte - das Leben von Loris Karius") geplant.

