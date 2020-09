Sky Deutschland

Erster Trailer zur dritten Staffel des Sky Originals "Tin Star"

Ein weiterer Medieninhalt

Die dritte und finale Staffel der knallharten Neo-Westernserie "Tin Star" voraussichtlich im Januar 2021 bei Sky

Heute gibt es einen ersten exklusiven Blick in die dritte und finale Staffel der packenden und schwarzhumorigen Neo-Westernserie "Tin Star", eine Produktion von Gaumont Television UK und Kudos.

Die rasante Serie wird voraussichtlich im Januar 2021 auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Tim Roth, Genevieve O'Reilly, Abigail Lawrie agieren wieder als Familie Worth. Zum anarchischen Höhepunkt dieser Serie stoßen die Neuzugänge Ian Hart, Tanya Moodie, Joanne Whalley und Kerrie Hayes hinzu.

Die Worths kehren darin nach Liverpool zurück, um es erneut mit den Personen aufzunehmen, von denen sie glaubten, sie bereits hinter sich gelassen zu haben. Nun im Angriffsmodus und entschlossen, die seit Langem anhaltenden Kämpfe endlich zu Ende zu führen, stellen sie sich ihren tödlichsten Feinden im Kampf um ihre endgültige Freiheit.

