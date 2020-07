Sky Deutschland

Der Klassiker zwischen Liverpool und Chelsea am Mittwoch live und exklusiv auf Sky

Unterföhring (ots)

- "Match of the Week" Liverpool gegen Chelsea am Mittwoch ab 20.45 Uhr live, mit Florian Schmidt-Sommerfeld und dem Sky Experten Erik Meijer, auch in Ultra HD für Sky Q Kunden - Übergabe der Meistertrophäe an das Team von Jürgen Klopp direkt nach dem Spiel - Zusätzlich zur Grundeinstellung "Original" können Sky Zuschauer bei allen Spielen die alternative Audio-Option mit eingespielter Publikumsatmosphäre anwählen - Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein - Ausführliche Informationen zur Premier League bei Sky sind unter sky.de/pl abrufbar

Unterföhring, 21. Juli 2020 - Am kommenden Sonntag endet die diesjährige Premier League Saison und noch gibt es in der Spielzeit einige offene Fragen. Zwischen Chelsea, Leicester und Manchester United hat sich in den letzten Wochen ein enges Rennen um die verbliebenen zwei Startplätze in der UEFA Champions League entwickelt. Dahinter haben aktuell Wolverhampton und Tottenham die besten Chancen auf die Qualifikation für die UEFA Europa League.

Am Mittwochabend kommt es an der Anfield Road zu einem echten Premier League Klassiker, wenn Liverpool auf Chelsea trifft. Das Team von Jürgen Klopp hatte nach Gewinn der Meisterschaft zuletzt Punktverluste gegen Burnley und bei Arsenal erlitten und damit die Chance auf einen neuen Punkterekord verspielt. Allerdings können die Reds noch den alten Rekord von Manchester City mit den meisten Siegen in einer Saison (32 Siege aus der Saison 2017/18) einstellen und die Bestmarke mit dem größten Vorsprung als Meister (bislang 19 Punkte, Manchester City ebenfalls in der Saison 2017/18) übertrumpfen. Aktuell liegt Liverpool 18 Punkte vor Manchester.

Chelsea könnte mit einem Sieg in Liverpool einen Riesenschritt in Richtung Champions League machen. Das Team von Frank Lampard liegt aktuell auf dem dritten Tabellenplatz mit 63 Punkten, hat aber Leicester und Manchester United im Nacken. Während Leicester am Wochenende bereits 0-3 gegen Tottenham verlor, könnten die Red Devils morgen mit einem Sieg gegen West Ham an Chelsea vorbeiziehen, falls Chelsea nicht ebenfalls dreifach punktet. Es erwartet die Fußballfans ein spannendes Saisonfinale und ein Showdown am letzten Spieltag, wenn Chelsea gegen Wolverhampton und Leicester gegen Manchester United spielt.

Sky zeigt das Spiel Liverpool gegen Chelsea am Mittwoch live und exklusiv ab 20.45 Uhr. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Erik Meijer kommentieren und analysieren die Partie. Sky zeigt das Topspiel für Sky Q Kunden auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD. Zudem zeigt Sky im Anschluss an das Spiel, wenn die Mannschaft von Jürgen Klopp erstmalig nach 30 Jahren die Meistertrophäe übergeben bekommt.

Alternative Audio-Option auch in der Premier League verfügbar

Auch bei den Live-Übertragungen der Premier League steht Sky Zuschauer eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Übertragungen der Premier League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Der restliche 37. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport:

Dienstag:

18.50 Uhr: FC Watford - Manchester City auf Sky Sport 1 HD

21.00 Uhr: Aston Villa - FC Arsenal auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch:

18.50 Uhr: Manchester United - West Ham United auf Sky Sport 2 HD

20.45 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - FC Chelsea auf Sky Sport 1 HD und auf Sky Sport UHD

23.15 Uhr: "What a strike" Highlight Show auf Sky Sport 1 HD

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell