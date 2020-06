Sky Deutschland

Das Sky Original "Gangs of London" bekommt eine zweite Staffel

- Eine Produktion von Pulse Films in Zusammenarbeit mit Sister im Auftrag von Sky Studios - AMC steigt als Koproduzent der zweiten Staffel ein

Das Sky Original "Gangs of London" wurde um eine zweite Staffel verlängert. Die in UK äußerst erfolgreiche erste Staffel ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 23. Juli zu sehen. Auch in den neuen Episoden geht es wieder um das Innenleben der größten kriminellen Organisation in London. In ihrem Heimatland wurde die Serie für ihre zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Gangstergenre und für ihre aufwändig choreographierten Kampfsequenzen gelobt und war einer der erfolgreichsten Serienstarts der vergangenen fünf Jahre. Allein die Auftaktfolge wurde von mehr als zwei Millionen Zuschauern gesehen und ist damit erfolgreicher als die Sky Eigenproduktionen "Chernobyl" and "Save Me". Knapp eine Million Zuschauer haben innerhalb der ersten beiden Wochen die komplette erste Staffel on Demand geschaut.

"Gangs of London" wurde kreiert von Gareth Evans ("The Raid)" und seinem kreativen Partner Matt Flannery. Die Serie wird im Auftrag von Sky Studios von Pulse Films in Zusammenarbeit mit Sister produziert. Der Start der Dreharbeiten ist für nächstes Jahr geplant, die Ausstrahlung soll 2022 erfolgen.

In der Zwischenzeit erobert "Gangs of London" auch den außereuropäischen Markt. AMC hat die Lizenzrechte für den US-Markt erworben und steigt als Koproduzent der zweiten Staffel ein. "Gangs of London" wird im Herbst auf AMC zu sehen sein.

Staffel zwei von "Gangs of London" wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, und Cameron Roach, Director of Drama bei Sky Studios, in Auftrag gegeben. Als ausführende Produzenten fungieren Gabriel Silver für Sky Studios, Thomas Benski und Lucas Ochoa für Pulse Films sowie Jane Featherstone für Sister.

NBCUniversal Global Distribution und Pulse Films teilen sich die Lizenzrechte der Serie.

Über "Gangs of London":

20 Jahre lang war Finn Wallace (Colm Meaney) der mächtigste Gangster-Boss in London. Aber jetzt ist er tot - und niemand weiß, wer den Anschlag befohlen hat. An die Spitze seines Familienunternehmens, das durch Bestechung und geschickte Vernetzung Drogenimport, Geldwäsche und andere Mafia-Aktivitäten organisiert, rückt sein Sohn Sean (Joe Cole). Mit Hilfe der Familie Dumani, angeführt von Ed Dumani (Lucian Msamati), versucht er, den Platz seines Vaters einzunehmen und das plötzlich entstandene Machtvakuum zwischen den verschiedenen Banden zu füllen. Scheinbar zufällig trifft Sean dabei auf den schlagkräftigen Elliot Finch (Sope Dirisu), der ihn auf der Suche nach den Mördern seines Vaters unterstützt.

Die Jagd nach den Auftraggebern hinter dem Mord an Gangsterboss Finn Wallace gestaltet "The Raid"-Regisseur Gareth Evans als actionreiche Spurensuche durch die Unterwelt Londons, gespickt mit kompromisslosen Kampfszenen und brutaler Action. Vom irischen Kingpin über die Albaner-Mafia bis zum pakistanischen Drogenkartell gibt "Gangs of London" eine Tour durch die gesamte Multi-Kulti-Szene des organisierten Verbrechens der britischen Metropole. Aber nicht nur das; unter der geballten Action und Gewalt schimmert auch ein Familiendrama Unterschwellig geht es darum, was eine Familie ausmacht, und wie stark oder schwach Loyalitäten ohne Blutsbande sein können.

Zum internationalen Cast um Joe Cole ("Peaky Blinders"), Colm Meaney ("Hell on Wheels"), Michelle Fairley ("Game of Thrones") und Lucian Msamati ("The International", "His Dark Materials") gehört auch die in Deutschland aufgewachsene Iranerin Narges Rashidi ("Under the Shadow", "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer").

Facts:

Originaltitel: "Gangs of London", 9 Episoden, Pilot: ca. 133 Min., Episoden 2-9 je ca. 60 Minuten, GB/USA 2020. Regie: Gareth Evans, Corin Hardy, Xavier Gens. Darsteller: u.a. Joe Cole, Colm Meaney, Michelle Fairley, Lucian Msamati, Narges Rashidi, Sope Dirsu.

Ausstrahlungstermine:

Ab 23. Juli 2020 immer donnerstags ab 21.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.

Ab 23. Juli als komplette Staffel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

