28 BLACK

28 BLACK voll im veganen Trend

Energy Drink 28 BLACK auf allen VeggieWorld Messen 2020 in Deutschland

Bild-Infos

Download

Luxemburg/Berlin (ots)

Der Energy Drink 28 BLACK, der seit 2019 über das offizielle V-Label verfügt, präsentiert sich in diesem Jahr den Besuchern aller VeggieWorlds in Deutschland. Europas größte Messereihe für veganen Lebensstil ist der ideale Treffpunkt, um Veggiefans und solche, die es werden wollen, davon zu überzeugen, dass bei einer veganen oder vegetarischen Lebensweise nicht auf Genuss und Freude verzichtet werden muss. "Wir erreichen auf der VeggieWorld ein sehr aufgeschlossenes Publikum, für das es nicht nur um pflanzliche Ernährung geht, sondern auch um Veggie-Lifestyle. Und da treffen wir mit 28 BLACK soszusagen direkt ins Schwarze", erläutert Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK, mit einem Schmunzeln. "28 BLACK ist trendy und hat Style. Und es schmeckt! Das haben uns die Besucher am Messestand auf den letzten beiden VeggieWorlds immer wieder bestätigt."

Veganer, Vegetarier und Foodies haben die Möglichkeit, die komplette Produktrange von 28 BLACK auf folgenden VeggieWorld Messen zu probieren:

Berlin: 7.-8.3.20, Station Berlin Hamburg: 14.-15.3.20, MesseHalle HH-Schnelsen Köln: 17.-18.10.20, XPost Düsseldorf: 24.-25.10.20, Areal Böhler München: 14.-15.11.20, MTC München

Im Fokus stehen die neueste Errungenschaft 28 BLACK Hanf mit ihrem leicht herben Teegeschmack sowie die zucker- und kalorienfreie Sorte 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Pressekontakt

C.M.W. S.A.

Sibylle Erler

8, Am Scheerleck

L-6868 Wecker(Luxembourg)

Tel.: +352 26 71 39 50

s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt

CALIDRIS 28 Deutschland GmbH

Nicole Rezgui

Kuckucksweg 10

D-14195 Berlin

Tel.: +49 30 688 34 25 20

sales@calidris28.com

Original-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell