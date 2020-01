Sky Deutschland

Liverpool gegen Southampton, Tottenham gegen Manchester City und Leicester gegen Chelsea: die Spitzenspiele der Premier League am Wochenende live und exklusiv bei Sky

- Sky Experte Mladen Petric und Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld berichten am Sonntag ab 17.00 Uhr vom "Match of the Week" zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City

- Am 25. Spieltag überträgt Sky am Wochenende insgesamt fünf Partien der Premier League live und exklusiv, unter anderem Leicester gegen Chelsea und Liverpool gegen Southampton und ManUnited gegen Wolverhampton am Samstag

- die übrigen Begegnungen des Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Tottenham gegen ManCity am Sonntag auch live in Ultra HD

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Das Wochenende in der Premier League steht ganz im Zeichen des Rennens um die internationalen Plätze. Die sechs Mannschaften, die derzeit die Tabellenplätze zwei bis sieben belegen, treffen am 25. Spieltag in direkten Duellen aufeinander. Außerdem versucht der FC Liverpool gegen den FC Southampton seine Rekordserie weiter auszubauen.

Insgesamt überträgt Sky am Wochenende alle zehn Partien des 25. Spieltags der Premier League exklusiv in voller Länge, fünf davon live. Alle weiteren Begegnungen des 25. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge.

Den Auftakt machen am Samstag Leicester City und der FC Chelsea. Die "Foxes", die derzeit auf Tabellenplatz drei liegen, können ihren komfortablen Vorsprungvon derzeit acht Punkten auf den Tabellenvierten aus London mit einem Heimsieg weiter ausbauen. Sky berichtet ab 13.20 Uhr live und exklusiv.

Direkt im Anschluss ab 15.50 Uhr wollen die "Reds" ihren Höhenflug fortsetzen. Seit mittlerweile 41 Ligaspielen in Folge ist der FC Liverpool ungeschlagen, die letzte Heimniederlage in der Premier League liegt mittlerweile sogar knapp drei Jahre zurück. Mit 23 Siegen in den ersten 24 Saisonspielen liegt die Klopp-Elf auf Kurs, den vor zwei Jahren von Manchester City aufgestellten Punkterekord zu brechen. Die nächste Hürde auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren ist der von Ralph Hasenhüttl trainierte FC Southampton. Die "Saints", die zu Saisonbeginn wie ein klarer Abstiegskandidat aussahen, haben mit 22 Punkten aus den vergangenen elf Spieltagen den Anschluss an das obere Tabellendrittel hergestellt. Manchester United und die Wolverhampton Wanderers komplettieren ab 18.20 Uhr den Samstag in der Premier League.

Am Sonntag überträgt Sky zunächst ab 14.50 Uhr die Partie des FC Burnley gegen den FC Arsenal, bevor im Anschluss das "Match of the Week" stattfindet.

Ab 17.00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric dann mit der Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City. Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a Strike!" die Highlights des Spieltags in England.

Die "Spurs" gegen die "Sky Blues" mit Sky Q auch in Ultra HD

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, seit dieser Saison erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben, in dieser Woche das "Match of the Week" zwischen Tottenham und Manchester City.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket als auch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden die Einzelspiele und Konferenzen der Premier League live.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Die Live-Übertragungen am 25. Spieltag der Premier League auf Sky Sport:

Samstag:

13.20 Uhr: Leicester City - FC Chelsea live auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: FC Liverpool - FC Southampton live auf Sky Sport 1 HD

18.20 Uhr: Manchester United - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1 HD

22.30 Uhr: "Kompakt", 25. Spieltag

Sonntag:

14.50 Uhr: FC Burnley - FC Arsenal live auf Sky Sport 1 HD

17.00 Uhr: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - Manchester City live auf Sky Sport 1 HD, auch auf Sky Sport UHD

19.30 Uhr: "What a Strike!", die Highlights des 25. Spieltags

