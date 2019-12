Sky Deutschland

City gegen United: das Manchester Derby am Samstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Sky Experte Erik Meijer und Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld berichten am Samstag ab 18.00 Uhr vom "Match of the Week" in Manchester

- Am 16. Spieltag überträgt Sky von Samstag bis Montag insgesamt sechs Partien der Premier League live und exklusiv, die übrigen Begegnungen zeitversetzt in voller Länge

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Everton gegen Chelsea am Samstag auch live in Ultra HD sowie Highlight-Videos aller Spiele auf Abruf über den Receiver

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Nach dem 15. Spieltag unter der Woche geht die Premier League am Wochenende in die nächste Runde.

Weiterhin souverän an der Tabellenspitze steht der FC Liverpool, der acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei hat. Dahinter folgen mit Leicester City, Manchester City und dem FC Chelsea drei Mannschaften, die derzeit klar vor dem Rest der Liga liegen. Die Einzelspiele aller vier Topteams des englischen Oberhauses können Sky Kunden am kommenden Wochenende live erleben. Insgesamt überträgt Sky von Samstag bis Montag alle zehn Partien des 16. Spieltags der Premier League exklusiv in voller Länge, sechs davon live.

Höhepunkt ist das Manchester Derby zwischen City und United am Samstagabend. In den vergangenen Jahren konnten die "Cityzens" zehn von 16 Premier-League-Duellen gegen den Stadtrivalen für sich entscheiden, United gelangen in diesem Zeitraum nur vier Siege. Im heimischen Etihad Stadium konnte ManCity aber nur eines der letzten vier Derbys gewinnen.

Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Erik Meijer melden sich am Samstag ab 18.00 Uhr mit dem "Match of the Week" in Manchester. Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren die beiden in "What a strike!" die Highlights des Spieltags in England.

Vor dem Stadtderby überträgt Sky am Samstag zwei weitere Begegnungen live. Ab 13.20 Uhr zeigt Sky die Partie des FC Everton gegen den FC Chelsea, im Anschluss ab 15.50 Uhr die des AFC Bournemouth gegen den FC Liverpool.

Am Sonntag stehen die Partien zwischen Leicester City und Aufsteiger Aston Villa ab 14.50 Uhr sowie zwischen Brighton & Hove Albion und den Wolverhampton Wanderers ab 17.20 Uhr auf dem Programm.

Komplettiert wird der Premier-League-Spieltag bei Sky am Montagabend ab 20.50 Uhr mit dem Aufeinandertreffen zwischen West Ham United und dem FC Arsenal.

Alle weiteren Begegnungen des 16. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge.

Everton gegen Chelsea mit Sky Q auch in Ultra HD

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, seit dieser Saison erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben, in dieser Woche die Partie zwischen dem FC Everton und dem FC Chelsea. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Die Live-Übertragungen am 16. Spieltag der Premier League auf Sky Sport 1 HD:

Samstag:

13.20 Uhr: FC Everton - FC Chelsea live, auch auf Sky Sport UHD

15.50 Uhr: AFC Bournemouth - FC Liverpool live

18.00 Uhr: "Match of the Week" Manchester City -Manchester United live

20.45 Uhr: "What a strike!" live

Sonntag:

14.50 Uhr: Aston Villa - Leicester City live

17.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers live

22.00 Uhr: "Kompakt", 16. Spieltag

Montag:

20.50 Uhr: West Ham United - FC Arsenal live

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell