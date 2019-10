Sky Deutschland

Super-Samstag mit dem Revierschlager Schalke gegen BVB und dem Zweitliga-Gipfeltreffen HSV gegen Stuttgart exklusiv auf Sky

- Revierderby aus Gelsenkirchen kommentiert von Wolff-Christoph Fuss im Einzelspiel und Frank Buschmann in der Konferenz, auch in Ultra HD auf Sky Sport Bundesliga UHD - Gipfeltreffen der 2. Liga Hamburger SV gegen VfB Stuttgart am Samstag ab 12.30 Uhr live auf Sky - Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann berichten ab 17.30 Uhr live vom Topspiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen / auch im Scoutingfeed und auf Sky Sport Bundesliga UHD - Sky Experte Didi Hamann und Jessica Libbertz berichten am Samstag ab 14.00 Uhr live, Sky Experte Hannes Wolf und Esther Sedlaczek am Sonntag ab 14.30 Uhr - "Sky90" am Sonntagabend mit Christoph Daum und Ulli Stein - "Wontorra On Tour" mit Marcell Jansen - Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein - Der Sky Hammer Herbst: Die besten Sport-Momente von Oktober bis November mit der Bundesliga, UEFA Champions League, Premier League, DFB Pokal, Nitto ATP Finals, Formel 1, Golf, Handball und Wrestling. Weitere Infos: https://www.sky.de/herbst

Unterföhring, 24. Oktober 2019 - Die aktuelle Bundesliga-Tabelle zeigt ein historisches Bild: Den Tabellenersten (Borussia Mönchengladbach) und den Tabellenneunten (Bayer 04 Leverkusen) trennen nur zwei Punkte. So eng ging es nach acht Spieltagen in der Liga noch nie zu. Spannung ist also am 9. Bundesliga-Spieltag am kommenden Wochenende garantiert.

Das Hauptaugenmerk in der Fußball-Bundesliga liegt an diesem Spieltag auf dem Kohlenpott-Klassiker zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Das 95. Revierderby in der Bundesliga ist dieses Mal wieder ein Spitzenspiel, denn beide Mannschaften könnten mit einem Sieg Tabellenführer werden. Die Schalker sind nach der durchwachsenen letzten Saison mit dem neuen Trainer David Wagner gut gestartet. Der BVB geht angeschlagen in das brisante Duell, konnte zwar das Topspiel am letzten Spieltag gegen Gladbach gewinnen, bleibt in dieser Saison aber hinter den Erwartungen zurück. Wolff-Christoph Fuß kommentiert den Revierschlager am Samstagnachmittag in der Einzelspieloption und Frank Buschmann in der Konferenz. Patrick Wasserziehr geht auf Stimmenfang. Sky überträgt das Spiel auch in Ultra HD auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Jessica Libbertz und Sky Experte Didi Hamann eröffnen den Spieltag bei Sky am Samstag um 14.00 Uhr. Sie stimmen die Zuschauer im "tipico Countdown" auf die Partien des Nachmittags ein und analysieren die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore". Neben dem Revierderby zeigt Sky unter anderem am Samstagnachmittag die Partien zwischen Bayern München und Aufsteiger Union Berlin sowie SC Freiburg gegen RB Leipzig

Zuvor überträgt Sky ab 12.30 Uhr das Gipfeltreffen in der 2. Liga zwischen dem Hamburger SV und VfB Stuttgart live. Die beiden Ex-Bundesligisten sind stark in die Zweitligasaison gestartet und wurden ihrem Favoritenstatus bislang gerecht. Zuletzt schwächelten die Stuttgarter und kassierten unerwartete Heimniederlagen gegen SV Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel. Jürgen Schmitz kommentiert das Spiel. Jurek Ruhrberg führt die Interviews aus dem Hamburger Volksparkstadion.

Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom "tipico Topspiel der Woche" zwischen Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen. Beide Vereine sind aktuell in der Ergebniskrise und seit vier Pflichtspielen sieglos. Gerade für die Werkself ist ein Heimsieg gegen die weiterhin ersatzgeschwächten Bremer Pflicht. Werder müsste im Falle einer Niederlage die Europa League-Ambitionen erst einmal begraben und den Blick in der Tabelle nach unten richten. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD sowie für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek ab 14.30 Uhr Sky Experte Hannes Wolf. In der frühen Begegnung trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Augsburg. Anschließend spielen in der späten Partie des Spieltags Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gegeneinander.

Sky90 mit Christoph Daum, "Wontorra On Tour" mit Marcell Jansen

Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Gladbach und Frankfurt meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr um 19.55 Uhr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Zu Gast ist in dieser Sendung Christoph Daum. Der 66-Jährige trainierte insgesamt sieben Jahre den 1. FC Köln und war in der Bundesliga darüber hinaus für Bayer Leverkusen, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt tätig. Außerdem ist der ehemalige Nationaltorhüter Uli Stein zu Gast. Für den HSV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld absolvierte er mehr Spiele in den beiden oberen deutschen Spielklassen als jeder andere Profi. Der gebürtige Hamburger war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in den Achtziger Jahren die erfolgreichste Zeit des Klubs prägte. Die weiteren Gäste sind Thomas Eichin, ehemaliger Geschäftsführer von Werder Bremen und 1860 München, und Sky Experte Ewald Lienen.

Am Montag trifft sich Jörg Wontorra mit Marcell Jansen. Der ehemalige Nationalspieler, der in der Bundesliga für den HSV, Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern aktiv war, wurde Anfang dieses Jahres im Alter von nur 33 Jahren zum Präsidenten des Hamburg SV gewählt. Mit Wontorra spricht er über die Fortschritte beim HSV auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Die neue Ausgabe von "Wontorra On Tour" wird am Montagabend um 19.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt, zudem im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Darüber hinaus steht die Sendung im Anschluss auch auf Abruf zur Verfügung.

"Bundesliga kompakt" mit FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln am Freitag

Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen FSV Mainz 05 und dem 1.FC Köln.

Mit Sky Q die Bundesliga auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, eine Partie pro Spieltag - in der Regel das "tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend - in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Immer ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags stehen ihnen Highlight-Videos aller Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Sky auch live überträgt, direkt über den Receiver auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele Highlights sehen

Mit der Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind.

Live im Stadion dabei sein mit Extra, dem neuen Treueprogramm von Sky

Sky Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Topspiele der Bundesliga-Spiele exklusiv live im Stadion zu erleben. Denn mit dem neuen Treueprogramm Extra schickt Sky seine Kunden jede Woche zu exklusiven Erlebnissen und den größten Live-Sport-Events wie z.B. zum DFB-Pokal, zur Premier League und der UEFA Champions League - und natürlich in die Stadien der Bundesliga. Bei Extra dabei zu sein kostet Sky Kunden nichts zusätzlich. Je länger ein Kunde dabei ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn.

Ausführliche Informationen zu Extra sind unter sky.de/extra verfügbar.

Der 9. Bundesliga-Spieltag 2019/20 bei Sky:

Freitag:

22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von FSV Mainz 05 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Samstag:

12.30 Uhr: Hamburger SV - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation: Jessica Libbertz, Sky Experte: Didi Hamann

15.15 Uhr: Schalke 04 - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: FC Bayern München - Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: SC Freiburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: Hertha BSC - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.15 Uhr: SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Jessica Libbertz, Sky Experte: Didi Hamann

17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHD Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus

21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sonntag:

14.30 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Hannes Wolf

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderator: Patrick Wasserziehr Gäste: u.a. Christoph Daum und Uli Stein

21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Montag:

19.00 und 23.00 Uhr: "Wontorra On Tour" auf Sky Sport News HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD Gast: Marcell Jansen

